Các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thành công vang dội trong năm 2025

Đội tuyển nam quốc gia: Ổn định lực lượng, hướng tới chu kỳ phát triển mới

Trong năm 2025, đội tuyển Việt Nam có 5 đợt tập trung và thi đấu trong các kỳ FIFA Days tháng 3, 6, 9, 10 và 11, tham dự vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đội tuyển giành các chiến thắng trước Lào (5-0, 2-0), Nepal (3-1, 1-0) và để thua Malaysia 0-4.

Trận thua này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh suất dự VCK, trong bối cảnh đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, chịu tác động từ chấn thương của một số trụ cột và chưa đạt trạng thái phong độ ổn định sau chức vô địch Đông Nam Á 2024. Dù vậy, năm 2025 vẫn được xem là giai đoạn quan trọng để đội tuyển nam quốc gia tái cấu trúc lực lượng, chuẩn bị cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Đội tuyển nữ quốc gia: Chuyển giao nhưng vẫn ổn định

Đội tuyển Nữ Quốc gia có ba giai đoạn tập trung chính trong năm 2025, chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup nữ 2026, Giải vô địch nữ Đông Nam Á và SEA Games 33, trong đó có một đợt tập huấn quan trọng tại Nhật Bản. Kết quả, đội tuyển giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 với thành tích toàn thắng tại vòng loại, đoạt Huy chương Đồng Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 và thể hiện sự tiến bộ rõ nét trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực, đồng thời cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33

Đội U.23 Việt Nam thành công rực rỡ trong năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển U.22/U.23 nam quốc gia: Trụ cột thành công của bóng đá trẻ

Đội tuyển U.22/U.23 nam quốc gia là một trong những lực lượng được VFF đầu tư trọng điểm trong năm 2025. Đội trải qua 7 đợt tập trung, tập huấn và thi đấu quốc tế, trong đó có các giải giao hữu chất lượng cao tại Trung Quốc với sự tham dự của những đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc.

Bóng đá trẻ Việt Nam tạo nhiều mốc son

Kết quả, đội tuyển lần thứ ba liên tiếp vô địch Giải U.23 Đông Nam Á 2025, khẳng định vị thế số một khu vực. Tiếp đó, đội hoàn thành xuất sắc mục tiêu tại vòng loại U.23 châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng, giành quyền dự Vòng chung kết. Quá trình chuẩn bị liên tục, bám sát các kỳ FIFA Days và kết hợp linh hoạt giữa tập huấn trong nước - thi đấu quốc tế đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.

Các đội tuyển futsal quốc gia: Từng bước nâng tầm

Trong năm 2025, futsal Việt Nam tiếp tục được đầu tư có kế hoạch. Đội tuyển futsal nam quốc gia thi đấu ổn định tại Vòng loại futsal châu Á 2026, giành quyền tham dự Vòng chung kết với 3 trận toàn thắng, đồng thời chuẩn bị cho SEA Games 33. Đội tuyển futsal nữ quốc gia đạt thành tích vào Tứ kết Vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025, được đánh giá là bước tiến quan trọng, cho thấy tiềm năng phát triển và hiệu quả của công tác đầu tư cho futsal nữ.

Các đội tuyển trẻ quốc gia: Nền tảng cho tương lai bền vững

Công tác đào tạo trẻ tiếp tục là trụ cột trong chiến lược phát triển của VFF. Trong năm 2025, các đội tuyển trẻ quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực. Ở bóng đá nam, đội tuyển U.17 giành quyền tham dự VCK U.17 châu Á 2026 sau thành tích toàn thắng tại vòng loại. Ở bóng đá nữ, các đội tuyển U.20 và U.17 nữ cùng giành vé dự VCK châu Á 2026, khẳng định chiều sâu và tính kế thừa của lực lượng trẻ. Hệ thống các đội tuyển trẻ được chuẩn bị bài bản, có kế hoạch dài hạn, tạo nguồn lực ổn định cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Có thể nói, với việc 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ cùng giành quyền tham dự các VCK châu Á trong giai đoạn 2025-2026, năm 2025 có thể khẳng định là một năm thành công của bóng đá Việt Nam. Thành tích này phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư đúng hướng của VFF, lấy phát triển nội lực, đào tạo trẻ và chuẩn bị dài hạn làm nền tảng. Đây chính là tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế tại khu vực, từng bước khẳng định mình trên bản đồ bóng đá châu lục trong những năm tiếp theo.