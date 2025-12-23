Lời cảm ơn đặc biệt HLV Kim Sang-sik gửi VFF: 'Khi chúng tôi thiếu đồ ăn ở SEA Games...'

Câu chuyện ít ai biết sau hậu trường

"Trước SEA Games 33, tôi và cầu thủ đã hứa với nhau phải thi đấu với trách nhiệm và danh dự. Đó là danh dự của bản thân, đội bóng và Tổ quốc. Tôi tự hào khi cả đội đã làm được", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Bên cạnh lời cảm ơn dành cho người hâm mộ luôn dõi theo và tiếp thêm động lực, HLV Kim Sang-sik dành sự tri ân đặc biệt cho VFF vì những hỗ trợ thầm lặng trong suốt thời gian đội thi đấu tại Thái Lan. Ông lần đầu hé lộ một chi tiết ít người biết về khó khăn hậu cần mà đội tuyển từng đối mặt.

Qua nhiều lần trả lời phỏng vấn sau các thành công trong năm nay, HLV Kim Sang-sik luôn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới VFF ẢNH: TUẤN MINH

"Tôi cũng muốn cảm ơn VFF, bởi trong quá trình thi đấu tại Thái Lan, có thời điểm đội bị thiếu đồ ăn. VFF đã hỗ trợ kịp thời để đảm bảo dinh dưỡng cho các cầu thủ, giúp toàn đội duy trì thể trạng và thi đấu tốt", HLV Kim Sang-sik nói.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, những hỗ trợ tưởng như rất nhỏ ấy lại mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, cường độ cao và áp lực tâm lý nặng nề.

Không chỉ đối diện khó khăn về điều kiện sinh hoạt, U.22 Việt Nam còn trải qua những thời điểm thử thách lớn trên sân cỏ, đặc biệt là trận chung kết khi đội bóng bị dẫn trước 0-2. HLV Kim Sang-sik thừa nhận các cầu thủ đã chịu áp lực tâm lý nặng nề trong hiệp 1, nhưng ông chọn cách tiếp thêm niềm tin thay vì trách móc.

"Sau hiệp 1, tôi chỉ nói cầu thủ đừng bỏ cuộc. Với nhiều người, đây là kỳ SEA Games cuối, nên đừng để sau này phải hối hận. Họ đủ tư cách để chiến đấu và phải tin vào bản thân mình", ông kể lại.

Trước những lời khen ngợi gọi ông là "phù thủy" hay nói về "ma thuật", HLV Kim Sang-sik vẫn giữ cách nhìn rất thực tế. Với ông, thành công không đến từ điều kỳ diệu, mà được xây nên từ sự hy sinh thầm lặng của các cầu thủ.

HLV Kim Sang-sik ‘3 danh hiệu năm 2025 là mồ hôi, nước mắt và danh dự của bóng đá Việt Nam’

Ở góc độ chuyên môn, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Phi Hoàng hay Minh Phúc. Theo ông, tinh thần cạnh tranh công bằng và nỗ lực trong tập luyện chính là nền tảng giúp tập thể U.22 Việt Nam trở nên vững vàng hơn.

"Trước mỗi buổi tập, tôi luôn nói với cầu thủ rằng ai nỗ lực cống hiến sẽ có cơ hội. Tôi muốn họ bung hết sức trong cả tập luyện lẫn thi đấu để đóng góp cho đội bóng", HLV Kim Sang-sik cho biết.

HLV Kim Sang-sik sẽ bàn về tương lai với Chủ tịch VFF

Khép lại những chia sẻ sau SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cũng nhắc tới quãng thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam và tương lai phía trước. Sau gần hai năm làm việc, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng các cầu thủ và tập thể đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ẢNH: NHẬT THỊNH

"Trong gần 2 năm ở Việt Nam, với những thành tích có được, tôi đã có một bản lý lịch khá đẹp. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ tại đây", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Liên quan đến câu chuyện hợp đồng, ông Kim cho biết chưa vội bàn tới thời điểm hiện tại. Theo ông, mọi quyết định sẽ được trao đổi sau khi có cuộc làm việc chính thức với lãnh đạo VFF.