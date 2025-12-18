Người Hà Nội bắn pháo hoa, đi bão xuyên đêm mừng U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 kết thúc tối 18.12, U.22 Việt Nam ngược dòng, đánh bại U.22 Thái Lan với tỷ số 3 - 2 sau khi bị đội bạn dẫn trước 2 - 0.

Chiến thắng cảm xúc và chiếc HCV quý giá của U.22 Việt Nam trên đất Thái Lan khiến người hâm mộ trong nước vỡ òa. Ngay sau trận đấu, hàng vạn người dân đã đổ ra các tuyến đường của Hà Nội để ăn mừng, đi "bão". Tiếng hò reo, tiếng kèn, tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" vang khắp các con phố.

Hình ảnh dòng người tại đường Hai Bà Trưng với rừng cờ đỏ sao vàng tung bay ẢNH: TUẤN MINH

Cảm xúc vỡ òa tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

Nhiều đoạn đường chật kín phương tiện, người dân liên tục hô vang "Việt Nam vô địch" ẢNH: TUẤN MINH

Các cổ động viên nhảy múa, hò reo trên đường ẢNH: TUẤN MINH

Anh Patrick (30 tuổi, quốc tịch Mỹ) lần đầu chứng kiến người dân ra đường ăn mừng. "Một cảnh tượng vô cùng náo động mà tôi chưa thấy ở bất cứ đâu. Tôi sẽ cùng người dân ăn mừng cho U23 Việt Nam", anh nói ẢNH: TUẤN MINH

Chị Nguyễn Ngọc Linh (25 tuổi, P.Ba Đình) vui mừng hòa vào dòng người đổ lên các tuyến phố để ăn mừng đội tuyển... Chị nói: "Một chiến thắng thật xứng đáng. Người dân cũng xứng đáng có một đêm không ngủ ăn mừng cho đội tuyển" ẢNH: TUẤN MINH

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Nam thanh niên mang theo chiếc cúp mô hình ăn mừng tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng ẢNH: TUẤN MINH

Xoong, mâm là vật dụng để các CĐV ăn mừng chiến thắng ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY

Niềm vui của hàng nghìn người dân trong đêm ẢNH: TUẤN MINH

Người dân bắn pháo hoa, ăn mừng trên đường Cầu Giấy ẢNH: ĐÌNH HUY