Người Hà Nội bắn pháo hoa, đi bão xuyên đêm mừng U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 kết thúc tối 18.12, U.22 Việt Nam ngược dòng, đánh bại U.22 Thái Lan với tỷ số 3 - 2 sau khi bị đội bạn dẫn trước 2 - 0.
Chiến thắng cảm xúc và chiếc HCV quý giá của U.22 Việt Nam trên đất Thái Lan khiến người hâm mộ trong nước vỡ òa. Ngay sau trận đấu, hàng vạn người dân đã đổ ra các tuyến đường của Hà Nội để ăn mừng, đi "bão". Tiếng hò reo, tiếng kèn, tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" vang khắp các con phố.
Cảm xúc vỡ òa tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam
Các cổ động viên nhảy múa, hò reo trên đường
ẢNH: TUẤN MINH
Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi
Xoong, mâm là vật dụng để các CĐV ăn mừng chiến thắng
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Niềm vui của hàng nghìn người dân trong đêm
ẢNH: TUẤN MINH
Người dân bắn pháo hoa, ăn mừng trên đường Cầu Giấy
ẢNH: ĐÌNH HUY
