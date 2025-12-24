HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh điều đặc biệt, ví von cực thú vị về một loại kỹ năng: 'Bắn là phải chuẩn'

Trong những chia sẻ mới nhất, HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy triết lý làm bóng đá rất thực tế và hiện đại của mình, khi đặt năng lực cá nhân cầu thủ lên trên mọi sơ đồ chiến thuật. Với ông, điều đặc biệt mà các học trò cần làm được không nằm ở những con số hay cách bố trí đội hình, mà là sự tiến bộ mỗi ngày, bắt đầu từ chính bản thân từng cầu thủ.

Mọi trạng thái cảm xúc...

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn nhìn nhận: "Trong bóng đá, các cầu thủ phải nỗ lực tiến bộ từng ngày. Với những gì còn thiếu sót, chúng tôi sẽ gắng cải thiện thể lực, tinh thần chiến đấu và cách tổ chức lối chơi. Phải làm sao để tốt hơn nữa". Đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội bóng mà ông đang theo đuổi.

Theo HLV Kim Sang-sik, chiến thuật chỉ là một phần của cuộc chơi. Việc đội bóng vận hành theo sơ đồ 3-4-3 hay 4-4-2 không mang tính quyết định nếu cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. "Về mặt chiến thuật, sơ đồ 3-4-3 hay 4-4-2 chỉ là một phần của bóng đá. Năng lực cầu thủ mới là yếu tố quyết định thành bại của trận đấu", ông nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu điều gì ở học trò?

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik đưa ra một ví von rất đời thường nhưng giàu hình ảnh để nói về kỹ năng cá nhân. Ông cho rằng cầu thủ không thể chỉ "biết mình phải bắn thế này hay bắn thế kia", mà quan trọng hơn là phải "bắn cho chuẩn". Điều đó đồng nghĩa với việc từng đường chuyền, từng pha dứt điểm đều phải được hoàn thiện ở mức cao nhất.

Ông Kim kỳ vọng lớn vào học trò

"Tôi thường nói với cầu thủ rằng họ phải hoàn thiện kỹ năng, chuyền và dứt điểm thật chuẩn. Cứ bản thân mình phải tốt thì tập thể mới tốt được", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Thông điệp của ông rất rõ ràng: muốn đội bóng mạnh, trước hết từng cá nhân phải đủ giỏi, đủ khát khao và đủ nỗ lực để hoàn thiện mình. Khi mỗi cầu thủ đều đạt chuẩn về thể lực, tinh thần và kỹ năng, chiến thuật sẽ tự nhiên phát huy hiệu quả – đúng với tinh thần bóng đá mà HLV Kim Sang-sik đang hướng tới.