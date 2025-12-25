Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sắp lộ diện chủ sở hữu bản quyền các giải bóng đá châu Á có Việt Nam, tin cực vui

Bùi Huy
Bùi Huy
25/12/2025 10:10 GMT+7

Bản quyền truyền thông các giải vô địch châu Á có sự tham dự của bóng đá Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á và một đối tác lớn tại Việt Nam đàm phán và sẽ công bố chính thức vào ngày 26.12.

Bản quyền bóng đá châu Á: Khán giả Việt Nam không lo “đói sóng” giai đoạn 2026–2029

Sau khi K+ chính thức tuyên bố rút lui khỏi thị trường Việt Nam vào ngày 1.1.2026, cuộc đua bản quyền truyền thông các giải bóng đá châu Á vào đầu năm 2026 tạo ra sự lo lắng. Bức tranh truyền hình các giải đấu có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi bất an. 

Tuy nhiên, những băn khoăn đó nhanh chóng được xua tan khi một tập đoàn lớn trong nước đã đứng ra đàm phán trực tiếp với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để mua lại gói bản quyền được đánh giá là “khủng”, kéo dài liên tục trong 4 mùa, từ năm 2026 đến 2029.

Sắp lộ diện chủ sở hữu bản quyền các giải bóng đá châu Á có Việt Nam, tin cực vui- Ảnh 1.

Các trận đấu của U.23 Việt Nam được phát trên lãnh thổ Việt Nam

Ảnh: VFF

Theo nguồn tin của Thanh Niên, gói bản quyền nói trên bao gồm hàng loạt giải đấu quan trọng của bóng đá châu lục: U.20 nữ châu Á 2026, U.23 châu Á 2026, U.17 châu Á, giải futsal châu Á và giải bóng đá nữ châu Á. Đây đều là những sân chơi có sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam, gồm U.20 nữ Việt Nam, U.23 Việt Nam, U.17 Việt Nam, đội tuyển futsal nam Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam.

Việc tập đoàn này nhanh chóng nhập cuộc, tiến hành đàm phán ngay sau khi K+ rút lui cho thấy sức hút lớn của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á, đồng thời khẳng định niềm tin vào giá trị thương mại cũng như sự quan tâm ngày càng cao của khán giả trong nước. Với thỏa thuận bản quyền mới, người hâm mộ có thể yên tâm rằng các giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được phát sóng trực tiếp, tránh kịch bản “đói sóng” từng gây lo ngại.

Bối cảnh của thương vụ bản quyền này càng trở nên ý nghĩa khi năm 2025 được ghi nhận là một năm thành công nổi bật của bóng đá Việt Nam trên bình diện khu vực và châu lục. Dưới sự định hướng chiến lược cùng đầu tư có trọng tâm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, bóng đá nước nhà đã đạt cột mốc đáng chú ý: có tới 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á trong giai đoạn 2025–2026.

Thành tích ấn tượng này không chỉ phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và xây dựng lộ trình phát triển bền vững cho các đội tuyển quốc gia. Trong bức tranh tổng thể đó, việc đảm bảo bản quyền truyền hình các giải đấu châu Á đóng vai trò quan trọng, giúp lan tỏa hình ảnh, tạo động lực tinh thần cho cầu thủ và giữ lửa đam mê cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Với sự vào cuộc kịp thời của đơn vị sở hữu bản quyền mới, bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn 2026–2029 với cả nền tảng chuyên môn lẫn hậu thuẫn truyền thông vững chắc, hứa hẹn tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường châu Á.

