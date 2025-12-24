Tại sao AFC chưa xử Malaysia thua đội tuyển Việt Nam?

AFC không chịu áp lực về thời gian

Mới đây, FIFA đã chính thức ra thông báo xử Malaysia thua 3 trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine. Án phạt này bắt nguồn từ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, khiến đội bóng này bị trừ điểm và tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang chờ đợi một phán quyết tương tự cho trận đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Nhưng cần biết rằng, các trận đấu thuộc khuôn khổ Asian Cup nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của AFC. Do đó, dù FIFA đã nổ "phát súng" đầu tiên, AFC vẫn cần một quy trình xử lý độc lập và riêng biệt để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến kết quả các trận đấu.

Đội tuyển Malaysia (phải) trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6.2025, thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Hiện tại, AFC đang thận trọng thay vì đưa ra án phạt tức thì. Đây là điều dễ hiểu, bởi FAM đã gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). AFC muốn chờ đợi phán quyết pháp lý cuối cùng từ cơ quan này, dự kiến công bố vào đầu tháng 1.2026, nhằm tránh tình trạng đưa ra quyết định vội vàng để rồi bị CAS đảo ngược trong tương lai (dù trường hợp này rất khó xảy ra).

Hơn nữa, lịch thi đấu quốc tế (FIFA Days) sẽ tạm ngưng đến tháng 3.2026, tạo điều kiện cho AFC có đủ quỹ thời gian để xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ mà không chịu áp lực về lịch thi đấu. Nói một cách dễ hiểu, AFC chỉ cần đưa ra hình thức kỷ luật cho bóng đá Malaysia trước thời điểm trận đấu cuối cùng của bảng B vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 31.3.2026.

Tiền lệ Ecuador và sự khác biệt về bản chất sai phạm

Trước đây, trường hợp của cầu thủ Byron Castillo (gốc Colombia) nhập tịch Ecuador cũng từng bị phanh phui. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Ecuador (FEF) được cho là đã sử dụng giấy tờ giả để Byron Castillo được nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển nước này trong nhiều trận tại vòng loại World Cup 2022.

FIFA và CAS sau đó phán FEF có tội, nhưng đưa ra án kỷ luật nhẹ cho đội tuyển Ecuador. Cụ thể, đội tuyển Ecuador chỉ bị phạt trừ 3 điểm, nhưng là ở vòng loại World Cup 2026. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tấm vé dự World Cup 2022 của đội tuyển Ecuador.

Với trường hợp của Castillo, cầu thủ này vốn đủ điều kiện nhập tịch Ecuador vì đã sinh sống và thi đấu cho các CLB ở quốc gia này hơn 5 năm (theo luật của FIFA). CAS nhận định, việc FEF sử dụng giấy tờ không hợp lệ của Castillo không mang đến bất kỳ lợi thế then chốt nào trong tiến trình nhập tịch. Do đó, CAS phạt bóng đá Ecuador với mức kỷ luật nhẹ, đồng thời Castillo được phép tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia nước này.

Trong khi đó, bóng đá Malaysia khó có thể trông chờ được CAS xử lý nhẹ như Ecuador. Bản chất vi phạm của bóng đá Malaysia là nghiêm trọng hơn rất nhiều, khi mang lại lợi thế then chốt để các cầu thủ gốc châu Âu, Nam Mỹ được nhập tịch.

Việc giả mạo giấy tờ ở đây trực tiếp tạo ra "huyết thống giả" - yếu tố duy nhất và then chốt để các cầu thủ gốc châu Âu, Nam Mỹ có tư cách khoác áo đội tuyển Malaysia. Nếu không có những tài liệu giả mạo này, họ hoàn toàn không đủ điều kiện để nhập tịch và khoác áo đội tuyển Malaysia.