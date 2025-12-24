Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam tự tin quyết thắng Malaysia, trở lại tốp 100 trong năm 2026

Nam Nhi
Nam Nhi
24/12/2025 14:38 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu đánh bại Malaysia vào tháng 3.2026 để khép lại vòng loại bằng tấm vé dự Asian Cup 2027, đặc biệt tiến sát tốp 100 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam tự tin quyết thắng Malaysia, trở lại tốp 100 trong năm 2026- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có Xuân Son phiên bản tốt nhất trong năm 2026

ảnh: Thụy An

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến ổn định

Ngày 22.12, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới nhất cũng là cuối cùng trong năm 2025, chứng kiến đội tuyển Việt Nam đã được cộng 5,89 điểm trong tháng 12, để có tổng cộng 1.189,51 điểm, tăng 3 bậc lên hạng 107 thế giới và 19 châu Á.

Vị trí này của đội tuyển Việt Nam đã thu hẹp cách biệt (còn 11 bậc) so với đội đứng đầu khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (rớt 1 bậc xuống hạng 96 thế giới, và 16 châu Á). Tất cả là nhờ trận thắng đội tuyển Lào với tỷ số 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19.11.

HLV Kim Sang-sik ‘3 danh hiệu năm 2025 là mồ hôi, nước mắt và danh dự của bóng đá Việt Nam’

Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam kéo dài đà thăng tiến ổn định dưới thời HLV Kim Sang-sik, từ vị trí thấp nhất là 119 thế giới trong năm 2024 đã dần cải thiện vị trí, ngày càng gần tốp 100 và đạt mức 107 như hiện nay.

Vào lúc này trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển El Salvador đang xếp hạng 100 thế giới với 1226,65 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam (1.189,51 điểm) khoảng cách là 37,14 điểm.

Đội tuyển Việt Nam tự tin quyết thắng Malaysia, trở lại tốp 100 trong năm 2026- Ảnh 2.

Đình Bắc đang tiến bộ nhanh chóng với HLV Kim Sang-sik và Mano Polking

ảnh: Nhật Thịnh

Khoảng cách này hứa hẹn sẽ được thu hẹp một khi AFC (gần như chắc chắn) đưa ra quyết định xử Malaysia thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 tại Bukit Jalil trong năm 2025.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ được xóa số điểm 13,02 bị trừ khi thua Malaysia, đồng thời được cộng thêm 11,98 điểm nhờ được xử thắng. Điểm tích lũy của đoàn quân áo đỏ từ 1.189,51 điểm sẽ tăng lên 1214,51.

Chờ cú nhảy vọt năm 2026

Một khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia trên sân nhà để khép lại vòng loại Asian Cup 2027 tháng 3.2026, chúng ta sẽ một mũi tên trúng nhiều đích: chính thức đoạt vé dự Asian Cup 2027, khẳng định bản lĩnh trước Malaysia và tiến sát hơn tốp 100 thế giới.

Khả năng này là không nhỏ, vì trái ngược với Malaysia đang rối như "mớ bòng bong" vì những bất mãn và phản đối từ bên trong sau scandal nhập tịch lậu đáng xấu hổ, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ càng hay hơn nhờ những cú hích tích cực.

Đội tuyển Việt Nam tự tin quyết thắng Malaysia, trở lại tốp 100 trong năm 2026- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hay hơn nhờ tính cạnh tranh tăng cao

ảnh: Thụy An

Vào tháng 3 tới, HLV Kim Sang-sik sẽ chào đón Xuân Son đang đạt đỉnh cao phong độ, chứng kiến sự ra mắt của 2 ngoại binh nhập tịch chất lượng Hoàng Hên, Phi Long.

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam sẽ càng có bộ khung vững chắc hơn khi lứa U.23 Việt Nam cứng cáp hơn rất nhiều sau khi vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt HCV SEA Games 33 và tham dự VCK U.23 châu Á 2026 vào tháng 1.2026.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 trận giao hữu thuộc FIFA Days cùng với ASEAN Cup 2026 (biến thể mới của AFF Cup, sẽ diễn ra vào tháng 7 và 8) trong năm 2026. Với điểm số hiện tại, cùng thực tế các đối thủ cũng tiến bộ, rõ ràng đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể gặt hái đủ số điểm cần thiết.

Nhưng nhìn vào hành trình lột xác trong 1 năm rưỡi qua, đặc biệt hào khí tự tin trên sân cỏ bằng tinh thần gắn kết và bản lĩnh của các đội bóng dưới tài dẫn dắt của HLV Kim, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại tốp 100 thế giới.

Xem thêm bình luận