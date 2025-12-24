Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dư luận Malaysia mệt mỏi, đòi Ban Chấp hành FAM từ chức: AFC chắc chắn xử thua Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
24/12/2025 08:33 GMT+7

Nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena đã đặt biểu tượng thời gian cho thời điểm đội tuyển Malaysia sắp bị AFC xử thua và loại khỏi Asian Cup 2027, cũng như cấm tham dự giải năm 2031. Dư luận đòi Ban Chấp hành FAM từ chức.

FAM kéo dài vụ kiện FIFA lên CAS, bóng đá Malaysia càng khủng hoảng

Theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam, khả năng đội tuyển Malaysia sẽ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua đã có từ ngày 3.11, sau khi FIFA chính thức bác bỏ mọi kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về vụ việc nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại. 

Vấn đề chỉ là thời gian khi nào AFC chính thức công bố án phạt xử thua 2 trận họ đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, bao gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Dư luận Malaysia mệt mỏi, đòi Ban Chấp hành FAM từ chức: AFC chắc chắn xử thua Việt Nam- Ảnh 1.

FAM nín thở chờ án phạt từ AFC, sau khi FIFA liên tiếp xử phạt cơ quan này vi phạm nghiêm trọng đến 2 điều luật của họ. Vụ kháng cáo ở CAS chỉ kéo dài thời gian

Ảnh: Ngọc Linh

Không chỉ bị xử thua, đội tuyển Malaysia sẽ bỏ lỡ cơ hội dự Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út (chiếc vé sẽ thuộc về tay đội tuyển Việt Nam), mà còn có thể bị án phạt bổ sung cấm dự Asian Cup 2031, số phận tương tự như bóng đá Timor Leste từng gặp phải, Zulhelmi Zainal Azam cho biết. 

Do đó, trước thông tin mới đây cho rằng, AFC đã có án phạt với FAM và đội tuyển Malaysia, Zulhelmi Zainal Azam cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, vì tiến trình pháp lý vẫn còn tranh luận ở tòa Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Trong khi đó, theo chuyên gia bóng đá Malaysia, Zakaria Rahim: "Cuộc khủng hoảng làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của FAM hiện đang ở mức độ nghiêm trọng nhất khi niềm tin của công chúng vào cơ quan bóng đá ngày càng bị xói mòn, làm dấy lên lo ngại về tương lai của bóng đá Malaysia".

Cũng theo ông Zakaria Rahim đánh giá trên trang Harian Metro: "Vụ bê bối này đã kéo dài quá lâu và càng nhiều báo cáo điều tra được công bố, càng nhiều câu hỏi nảy sinh trong tâm trí người dân Malaysia. Đây không còn chỉ là vấn đề nội bộ của FAM nữa, mà là mối quan tâm của cả nước. Người dân đã chán ngán vì mỗi khi một báo cáo được đưa ra, nó chỉ làm tăng thêm sự hoang mang. Không có câu trả lời dứt khoát, không có cá nhân nào thực sự đứng ra chịu trách nhiệm".

"Một vấn đề nữa, đó là việc làm giả giấy khai sinh để có được quốc tịch Malaysia một cách nhanh chóng là một tội hình sự rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có ai bị truy tố hình sự. Do đó, mong mỏi của tất cả là Ban Chấp hành FAM nên từ chức để cứu bóng đá Malaysia", ông Zakaria Rahim nhấn mạnh.

Đội tuyển Malaysia bị rớt hạng FIFA, tương lai mờ mịt ở AFC Nations League

Theo quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, việc đội tuyển Malaysia bị rớt hạng đến 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA cuối năm 2025 (từ vị trí 116 xuống 121 thế giới), vì liên quan vụ bị cơ quan bóng đá thế giới xử thua cùng tỷ số 0-3 ở ba trận giao hữu quốc tế vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, là điều sẽ xảy ra.

Dư luận Malaysia mệt mỏi, đòi Ban Chấp hành FAM từ chức: AFC chắc chắn xử thua Việt Nam- Ảnh 2.

Nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch 'lậu' cầu thủ Malaysia hiện vẫn được FAM bao che để chối bỏ trách nhiệm?

Ảnh: Ngọc Linh

"Hình phạt bị trừ điểm khiến thứ hạng của đội tuyển Malaysia giảm là điều mà FAM phải chấp nhận và tôn trọng quyết định của FIFA. Điều chúng tôi có thể làm bây giờ là hướng tới tương lai và tập trung vào vụ kiện tại CAS", ông Yusoff Mahadi nói khi được Arena Metro liên hệ ngày 23.12.

Theo chuyên gia Zulakbal Abdul Karim bình luận trên New Straits Times: "Khả năng đội tuyển Malaysia còn rớt hạng mạnh nữa khi AFC xử thua họ các trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Khi đó, thứ hạng của Harimau Malaya còn sẽ thấp hơn vị trí 121 hiện nay. Nếu điều này xảy ra, mọi thứ thật tệ. Thậm chí, còn có khả năng đội tuyển lỡ hẹn với giải đấu AFC Nations League phiên bản lần đầu ra mắt trong 1 hoặc 2 năm tới.

"Nếu đội Malaysia bỏ lỡ AFC Nations League do lệnh cấm, đó sẽ là một cú sốc lớn khi bỏ lỡ giải đấu đầu tiên này với sự tham gia của tất cả các đội bóng hàng đầu châu lục. Nhưng một khi đã chạm đáy, cách duy nhất là phải leo lên trở lại. 

Nếu chúng ta bị cấm thi đấu một hoặc hai năm, thậm chí ba năm, chúng ta phải sử dụng khoảng thời gian đó để thiết lập lại và làm đúng những điều cơ bản, từ cấp độ trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Án phạt có thể là một điều may mắn nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong bóng đá của mình", ông Zulakbal Abdul Karim bày tỏ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
