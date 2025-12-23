Báo Indonesia: 'AFC chắc chắn sẽ xử Malaysia thua đội tuyển Việt Nam và Nepal cùng tỷ số 0-3

Trong bài đăng sáng 23.12, ký giả trang Seasia Gola bất ngờ bày tỏ: “Một nguồn tin thân cận của chúng tôi trong AFC cho biết đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua ở vòng loại Asian Cup 2027. Các trận đấu mà đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Nepal (thắng 2-0, tháng 3.2025) và đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0, tháng 6.2025) tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bị thay đổi hoàn toàn kết quả. AFC sẽ xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở cả 2 trận đấu này, giống như cách Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa làm”.

Seasia Gola tiết lộ 1 nguồn tin thân cận của họ trong AFC cho biết gần như chắc chắn sẽ xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở 2 trận gặp Nepal và đội tuyển Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK SEASIA GOAL

AFC chắc chắn nối gót FIFA, xử thua Malaysia ở các trận có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch sai thủ tục

Theo trang báo Indonesia, hiện các quan chức các AFC cũng theo dõi sát sao vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi đơn kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Seasia Gola nhấn mạnh: “Các biện pháp trừng phạt của AFC đã được thiết lập và thông báo chính thức sẽ đưa ra ngay khi kết quả vụ kiện ở CAS được công bố. Theo thông tin của chúng tôi, các biện pháp trừng phạt của AFC sẽ vẫn có hiệu lực, vì phiên điều trần của CAS không nhằm mục đích lật ngược các phán quyết của FIFA hay AFC, mà là để kháng cáo lệnh cấm thi đấu một năm đối với các cầu thủ”.

Ngoài những tiết lộ trên, ký giả Seasia Gola cũng cho biết thêm: “Dự kiến, AFC sẽ dựa vào phán quyết cuối cùng của CAS và nếu các quan chức của cơ này xác định mức độ vi phạm của Malaysia nghiêm trọng họ sẽ bị cấm tham gia 2 kỳ Asian Cup (2027 và 2031). Vấn đề này đang được xem xét nghiêm túc và cũng là nguyên nhân chính khiến AFC phải chờ CAS”.

Không chỉ Seasia Gola, kênh truyền hình CNN Indonesia cũng cho biết đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Hồ sơ vụ nhập tịch cầu thủ Malaysia được chuyển tới cảnh sát, FIFA điều tra riêng Tổng thư ký FAM

CNN Indonesia phân tích: “Ủy ban kỷ luật FIFA đã hủy bỏ kết quả ba trận đấu giao hữu cấp 1 của đội tuyển Malaysia và tuyên bố họ bị xử thua 0-3 trước Singapore, Palestine và Cape Verde. Nguyên nhân chính không gì khác ngoài việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng thủ tục. Vì vậy, AFC gần như chắc chắn sẽ nối gót FIFA, xử thua Malaysia 0-3 ở 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam”.

CNN Indonesia cũng cho rằng AFC sẽ nối gót FIFA, xử phạt nặng đội tuyển Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Để làm rõ nhận định trên, CNN Indonesia cũng dẫn lại lời của chuyên gia bóng đá Malaysia, ông Zulakbal Abd Karim: “Nếu FIFA tuyên bố 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở các trận giao hữu thì có nghĩa kết quả trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 cũng sẽ không hợp lệ. Bóng đá Malaysia cần phải chuẩn bị cho khả năng bị trừng phạt thêm sau chuyện này, bởi vì AFC chắc chắn sẽ noi theo tổ chức quản lý của họ, FIFA. Vì vậy, nếu FIFA đã áp đặt lệnh trừng phạt, AFC sẽ làm theo. Tôi hy vọng tất cả người hâm mộ, nhà tài trợ, lãnh đạo và cầu thủ đều giữ bình tĩnh và suy nghĩ về cách phục hồi sau thất bại này. Điều đó quan trọng hơn”.