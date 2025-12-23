Đội U.22 Indonesia thất bại sốc ở SEA Games, thứ trưởng thể thao tuyên bố sẽ có hình phạt

Phát biểu tại Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia chiều 22.12, Thứ trưởng Surono cho biết cơ quan này đã xây dựng kế hoạch mục tiêu cụ thể cho từng môn thể thao trước khi SEA Games 33 khởi tranh. Tuy nhiên, một số môn không đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó bóng đá nam là ví dụ điển hình.

“Chúng tôi đã lập kế hoạch cho từng môn. Có môn không đạt mục tiêu, có môn đạt và thậm chí vượt mục tiêu. Chắc chắn sẽ có giải thưởng và cũng sẽ có hình phạt”, ông Surono nhấn mạnh.

U.22 Indonesia (áo trắng) để lại sự thất vọng lớn ở SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Được đầu tư kỹ lưỡng nhưng U.22 Indonesia lại làm người hâm mộ thất vọng lớn

Theo kế hoạch ban đầu của Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, U.22 Indonesia được giao chỉ tiêu tối thiểu là giành HCB tại SEA Games 33. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ vạn đảo đã không hoàn thành mục tiêu này. Tại môn bóng đá nam SEA Games 33, U.22 Indonesia nằm ở bảng C, cùng với U.22 Philippines và U.22 Myanmar nhưng gây sốc lớn cho người hâm mộ khi bị loại sớm. Đội bóng do HLV Indra Sjafri dẫn dắt chỉ giành được 1 chiến thắng (3-1 trước Myanmar) nhưng để thua Philippines 0-1, qua đó không thể giành vé vào bán kết dù được đánh giá cao trước giải.

Bola Times nhận xét: "Thất bại sớm khiến U.22 Indonesia không có cơ hội tranh huy chương, trở thành một trong những kết quả gây thất vọng nhất của đoàn thể thao Indonesia tại kỳ SEA Games này, nhất là trong bối cảnh đội bóng từng vô địch SEA Games 32 và được đầu tư mạnh mẽ. Đáng nói hơn, trước khi đến Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã làm mọi thứ để U.22 Indonesia có những ngôi sao nhập tịch tốt nhất như Rafael Struick, Jens Raven, Mauro Zijlstra, Dion Markx, Ivar Jenner".

Theo ông Surono, một trong những biện pháp xử lý đang được xem xét là ngừng tài trợ cho chương trình huấn luyện tập trung quốc gia (pelatnas) đối với các môn thể thao không hoàn thành chỉ tiêu, bao gồm cả bóng đá nam.

“Chúng tôi sẽ công bố chi tiết sau, nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là duy trì sự đoàn kết trong thể thao Indonesia. Hình phạt là kết quả của hoạt động thể thao độc lập, không nhất thiết phải thông qua huấn luyện tập trung quốc gia”, ông Surono nói.

U.22 Indonesia thua cả U.22 Philippines (áo xanh) và không thể vượt qua được vòng bảng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Dù chưa công bố cụ thể hình thức xử phạt đối với đội U.22 Indonesia, tuyên bố cứng rắn từ phía Bộ Thanh niên và Thể thao cho thấy áp lực cải tổ đang đè nặng lên bóng đá Indonesia, đặc biệt sau cú sốc bị loại sớm ở SEA Games 33. Việc U.22 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng vẫn là điểm trừ lớn, khiến SEA Games 33 của Indonesia để lại nhiều tranh cãi và buộc các nhà quản lý thể thao nước ta phải xem xét lại chiến lược đầu tư cho các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới”, CNN Indonesia đánh giá.

Trước khi Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia tuyên bố sẽ phạt đội U.22, nhiều gương mặt trong thành phần ban huấn luyện của đội đã phải nhận trách nhiệm ngay khi trở về từ Thái Lan. Liên đoàn Bóng đá Indonesia tuyên bố kết thúc mối quan hệ hợp tác với HLV Indra Sjafri cùng các trợ lý ở đội U.22 Indonesia. Đồng thời, ông Sumardji cũng bất ngờ tuyên bố từ chức Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Indonesia và Trưởng đoàn U.22 Indonesia.