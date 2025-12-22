Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngán ngẩm nhập tịch, Malaysia chuyển hướng tìm kiếm sao trẻ nội binh: FAM có động thái cực bất ngờ

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
22/12/2025 15:01 GMT+7

Giữa khủng hoảng bê bối nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa bổ nhiệm cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Ong Kim Swee làm Giám đốc chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP) để tìm kiếm nguồn tài năng trẻ.

FAM bổ nhiệm HLV từng đưa U.23 Malaysia vô địch SEA Games

Theo New Straits Times ngày 22.12, ông Ong Kim Swee có nhiệm vụ đánh giá toàn diện chương trình NFDP và đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện những hạn chế còn tồn tại. FAM cho biết trọng tâm của đợt cải tổ lần này là nâng cao hiệu quả đào tạo, bảo đảm mỗi huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn đều tạo được tác động tích cực đến sự phát triển của cầu thủ trẻ.

Việc bổ nhiệm ông Ong Kim Swee diễn ra trong bối cảnh FAM chịu áp lực lớn sau bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch, dẫn đến các án phạt nặng từ FIFA. Theo đó, FAM bị phạt tiền, trong khi các cầu thủ liên quan bị treo giò 12 tháng vì không đủ điều kiện thi đấu trong các trận giao hữu quốc tế.

Ngán ngẩm nhập tịch, Malaysia chuyển hướng tìm kiếm sao trẻ nội binh: FAM có động thái cực bất ngờ- Ảnh 1.

Ông Ong Kim Swee từng là HLV đội tuyển Malaysia và dẫn dắt U.23 Malaysia giành HCV SEA Games

ẢNH: FBNV

Việc FAM tăng cường vai trò của NFDP được xem là động thái nhằm củng cố lại định hướng phát triển dài hạn, tập trung nhiều hơn vào đào tạo cầu thủ trẻ nội binh thay vì phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn.

Ông Ong Kim Swee, người từng dẫn dắt đội U.23 Malaysia giành HCV SEA Games 2011, được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng lại nền tảng bóng đá trẻ Malaysia thông qua việc rà soát hệ thống đào tạo, đánh giá đội ngũ huấn luyện và đề xuất các thay đổi cần thiết trong NFDP. Cũng theo New Straits Times, hợp đồng của ông được cho là kéo dài ít nhất 2 năm nhằm bảo đảm đủ thời gian để triển khai và đánh giá hiệu quả chương trình.

Ngán ngẩm nhập tịch, Malaysia chuyển hướng tìm kiếm sao trẻ nội binh: FAM có động thái cực bất ngờ- Ảnh 2.

Theo kế hoạch, hôm nay Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho FAM

ảnh: reuters

FAM cho biết mọi kế hoạch lớn của bóng đá Malaysia, bao gồm cả công tác đào tạo trẻ, sẽ được triển khai thận trọng trong thời gian chờ quyết định từ Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Trong diễn biến mới nhất, FAM xác nhận FIFA đã mở cuộc điều tra riêng đối với Tổng thư ký FAM bị đình chỉ công tác, Datuk Noor Azman Rahman, đồng thời FAM cũng chính thức trình báo cảnh sát Malaysia liên quan đến vụ làm giả hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch.

