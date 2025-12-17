Philippines bác tin hung thủ xả súng Sydney được huấn luyện tại Philippines?

Cảnh sát bang New South Wales (Úc) ngày 17.12 truy tố Naveed Akram (24 tuổi) tổng cộng 59 tội danh, trong đó có 15 cáo buộc giết người và một cáo buộc khủng bố liên quan vụ xả súng Sydney ngày 14.12, theo tờ The Guardian.

Tang lễ ngày 17.12 của một nạn nhân vụ xả súng Sydney

ẢNH: REUTERS

Naveed cùng cha là Sajid Akram (50 tuổi) bị cáo buộc nổ súng vào những người dự sự kiện mừng lễ hội Do Thái Hanukkah tại bãi biển Bondi ở Sydney hôm 14.12. Ông Sajid bị bắn chết tại hiện trường trong khi con trai bị thương nguy kịch và đang điều trị tại một bệnh viện ở Sydney, vừa tỉnh lại vào tối 16.12 sau cơn hôn mê. Cảnh sát đã đến bệnh viện để đọc lệnh truy tố. Bị can không nộp đơn tại ngoại và sẽ hầu tòa vào ngày 8.4.2026.

Vụ xả súng làm 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tính đến tối 17.12, còn 17 người đang điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát nói rằng dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là vụ tấn công khủng bố bị ảnh hưởng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cảnh sát đã tìm thấy lá cờ của IS trong xe của đối tượng tại hiện trường, bên cạnh những thiết bị nổ tự chế.

Tay súng Naveed Akram ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Giới chức Úc cũng cho biết hai cha con tay súng đã sang Philippines vào tháng 11. Hôm 1.11, hai đối tượng đến tỉnh Davao trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines, nơi lực lượng vũ trang Hồi giáo đối lập hoạt động từ nhiều năm qua. Các quan chức Philippines ngày 17.12 nói không có bằng chứng hai đối tượng được huấn luyện trong thời gian đến nước này, theo AFP.

"Tổng thống Ferdinand Marcos kiên quyết bác bỏ tuyên bố chung chung và sự mô tả sai lệch rằng Philippines là điểm nóng huấn luyện của IS. Không có bằng chứng ủng hộ tuyên bố đất nước được sử dụng làm nơi đào tạo khủng bố", người phát ngôn tổng thống Claire Castro nói và khẳng định không có xác thực nào về việc những người liên quan vụ tấn công bãi biển Bondi được huấn luyện tại Philippines.

Đại tá Xerxes Trinidad, người phát ngôn quân đội Philippines nói rằng thời gian lưu lại Philippines của hai cha con tay súng là không đủ cho hoạt động huấn luyện nào. Đại tá Francel Padilla, một người phát ngôn khác của quân đội Philippines, cho hay các nhóm vũ trang Hồi giáo đối lập tại Mindanao đã suy yếu và phân tán từ sau chiến dịch vây hãm Marawi năm 2017.