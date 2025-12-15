Xả súng 15 người chết ở Sydney: Hai nghi phạm là cha con, mang 6 khẩu súng

Cảnh sát Úc ngày 15.12 cho biết hai tay súng trong vụ xả súng Sydney ngày 14.12 là Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi). Người cha bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường trong khi người con bị thương nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát, theo tờ The Guardian.

Hai tay súng trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney (Úc) ngày 14.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SKY NEWS

Vụ xả súng đã bị coi là tấn công khủng bố, làm 16 người chết, tính luôn tay súng, và 40 người bị thương. Các nạn nhân có tuổi từ 10 đến 87.

Cảnh sát trưởng bang New South Wales Mal Lanyon cho biết đây là vụ tấn công có chủ đích nhắm vào cộng đồng Do Thái, diễn ra ngay ngày lễ Hanukkah của người Do Thái.

Theo tờ The Sydney Morning Herald, tay súng 50 tuổi có giấy phép sở hữu súng tại New South Wales với thời hạn cả chục năm. Người này đã mang theo 6 khẩu súng được đăng ký dưới tên mình đến bãi biển Bondi để gây án trong ngày 14.12, ông Lanyon nói. Một trong hai tay súng đã được cảnh sát chú ý trước đó nhưng họ không thấy dấu hiệu của việc chuẩn bị tấn công.

Cảnh sát đã khám nhà của hai đối tượng tại khu Bonnyrigg ở phía tây Sydney vào ngày 14.12. Bà Verena vợ của ông Sajid Akram nói con trai là một thợ xây mới thất nghiệp. Vài giờ trước khi vụ tấn công xảy ra, Naveed nói với gia đình rằng đi ra biển cùng cha để câu cá.

Bà Verena nói con trai không phải là người hay giao du ngoài xã hội, không lên mạng nhiều mà chỉ thích câu cá, đi lặn biển, bơi và tập thể dục. "Nó không có vũ khí. Nó còn chẳng ra ngoài gặp bạn bè. Nó không uống rượu, không hút thuốc, không đến nơi xấu. Nó đi làm, về nhà, đi tập thể dục và chỉ có thể. Ai cũng muốn có một người con trai như con tôi. Nó là cậu bé ngoan", bà Verena nói.

Tay súng được xác định là Naveed Akram ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS

Naveed Akram đã được gắn tên trong một bài đăng trên mạng xã hội vào năm 2022, cho thấy người này hoàn thành khóa học về kinh Koran tại Viện Al-Murad, cơ sở dạy tiếng Ả Rập và kinh Koran tại Heckenberg, phía tây Sydney. Bài đăng đã được xóa. Người đàn ông xuất hiện cùng trong bức ảnh cho biết đã mất liên lạc với Naveed Akram từ đầu năm 2022.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi vụ xả súng là hành động độc ác, bài Do Thái và khủng bố. Đây là vụ xả súng chết chóc nhất trong 29 năm qua tại Úc.

Trong khi đó, người đàn ông được ca ngợi như anh hùng khi khống chế và tước vũ khí của một trong hai tay súng đã được xác định là Ahmed al-Ahmed (43 tuổi). Ông là chủ một cửa hàng trái cây, theo đạo Hồi và có 2 người con.

Người họ hàng của ông tên Mustafa cho hay ông al-Ahmed bị thương ở cánh tay và bàn tay, đã được phẫu thuật. Thủ tướng Albanese và Thủ hiến New South Wales Chris Minns đã khen ngợi ông al-Ahmed vì hành động dũng cảm cứu người, dù ông không biết sử dụng súng.