Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Xả súng 15 người chết ở Sydney: Hai nghi phạm là cha con, mang 6 khẩu súng

Vi Trân
Vi Trân
15/12/2025 08:07 GMT+7

Cảnh sát Úc thông báo hai hung thủ trong vụ xả súng kinh hoàng khiến 15 người chết tại bãi biển Bondi của thành phố Sydney là cha con.

Cảnh sát Úc ngày 15.12 cho biết hai tay súng trong vụ xả súng Sydney ngày 14.12 là Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi). Người cha bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường trong khi người con bị thương nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát, theo tờ The Guardian.

Xả súng 15 người chết ở Sydney: Hai nghi phạm là cha con, mang 6 khẩu súng- Ảnh 1.

Hai tay súng trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney (Úc) ngày 14.12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SKY NEWS

Vụ xả súng đã bị coi là tấn công khủng bố, làm 16 người chết, tính luôn tay súng, và 40 người bị thương. Các nạn nhân có tuổi từ 10 đến 87.

Cảnh sát trưởng bang New South Wales Mal Lanyon cho biết đây là vụ tấn công có chủ đích nhắm vào cộng đồng Do Thái, diễn ra ngay ngày lễ Hanukkah của người Do Thái.

Theo tờ The Sydney Morning Herald, tay súng 50 tuổi có giấy phép sở hữu súng tại New South Wales với thời hạn cả chục năm. Người này đã mang theo 6 khẩu súng được đăng ký dưới tên mình đến bãi biển Bondi để gây án trong ngày 14.12, ông Lanyon nói. Một trong hai tay súng đã được cảnh sát chú ý trước đó nhưng họ không thấy dấu hiệu của việc chuẩn bị tấn công.

Cảnh sát đã khám nhà của hai đối tượng tại khu Bonnyrigg ở phía tây Sydney vào ngày 14.12. Bà Verena vợ của ông Sajid Akram nói con trai là một thợ xây mới thất nghiệp. Vài giờ trước khi vụ tấn công xảy ra, Naveed nói với gia đình rằng đi ra biển cùng cha để câu cá.

Bà Verena nói con trai không phải là người hay giao du ngoài xã hội, không lên mạng nhiều mà chỉ thích câu cá, đi lặn biển, bơi và tập thể dục. "Nó không có vũ khí. Nó còn chẳng ra ngoài gặp bạn bè. Nó không uống rượu, không hút thuốc, không đến nơi xấu. Nó đi làm, về nhà, đi tập thể dục và chỉ có thể. Ai cũng muốn có một người con trai như con tôi. Nó là cậu bé ngoan", bà Verena nói.

Xả súng 15 người chết ở Sydney: Hai nghi phạm là cha con, mang 6 khẩu súng- Ảnh 2.

Tay súng được xác định là Naveed Akram

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS

Naveed Akram đã được gắn tên trong một bài đăng trên mạng xã hội vào năm 2022, cho thấy người này hoàn thành khóa học về kinh Koran tại Viện Al-Murad, cơ sở dạy tiếng Ả Rập và kinh Koran tại Heckenberg, phía tây Sydney. Bài đăng đã được xóa. Người đàn ông xuất hiện cùng trong bức ảnh cho biết đã mất liên lạc với Naveed Akram từ đầu năm 2022.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi vụ xả súng là hành động độc ác, bài Do Thái và khủng bố. Đây là vụ xả súng chết chóc nhất trong 29 năm qua tại Úc.

Trong khi đó, người đàn ông được ca ngợi như anh hùng khi khống chế và tước vũ khí của một trong hai tay súng đã được xác định là Ahmed al-Ahmed (43 tuổi). Ông là chủ một cửa hàng trái cây, theo đạo Hồi và có 2 người con.

Người họ hàng của ông tên Mustafa cho hay ông al-Ahmed bị thương ở cánh tay và bàn tay, đã được phẫu thuật. Thủ tướng Albanese và Thủ hiến New South Wales Chris Minns đã khen ngợi ông al-Ahmed vì hành động dũng cảm cứu người, dù ông không biết sử dụng súng.

Tin liên quan

'Anh hùng' tay không tước súng của kẻ xả súng ở Sydney

'Anh hùng' tay không tước súng của kẻ xả súng ở Sydney

Một người qua đường đã được ca ngợi là anh hùng khi lao vào khống chế và tước vũ khí của một tay súng trong vụ xả súng khiến 12 người thiệt mạng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney (Úc) ngày 14.12.

Nhân chứng kể khoảnh khắc xả súng kinh hoàng ở Sydney

Xả súng chấn động bãi biển Sydney, 10 người thiệt mạng

Khám phá thêm chủ đề

xả súng úc Sydney Xả súng Sydney Tay súng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận