Vụ xả súng đẫm máu tại Sydney nghi nhắm vào người Do Thái

Theo cảnh sát bang New South Wales ngày 14.12, tổng cộng 29 người bị thương đã được đưa tới nhiều bệnh viện trên khắp Sydney, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát. Tình trạng của các nạn nhân được đánh giá là nghiêm trọng với mức độ khác nhau, theo The Guardian.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney (Úc) ngày 14.12.2025 ẢNH: REUTERS

Một trong các tay súng đã bị bắn chết tại hiện trường, trong khi nghi phạm còn lại đang bị cảnh sát giam giữ. Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon xác nhận vụ việc đã được xếp loại là một hành động khủng bố.

Lực lượng chức năng đang điều tra khả năng có thêm nghi phạm thứ 3 trong vụ xả súng. "Đây là một cuộc điều tra quy mô lớn, phức tạp và mới chỉ bắt đầu", ông Lanyon nhấn mạnh.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công được lên kế hoạch nhằm vào cộng đồng người Do Thái tại Sydney, khi sự việc xảy ra đúng ngày đầu tiên của lễ Hanukkah. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết hiện chưa có xác nhận cuối cùng về việc sự kiện của người Do Thái có phải là mục tiêu trực tiếp hay không.

Theo giới chức Úc, hơn 1.000 người có mặt tại khu vực khi vụ xả súng xảy ra. Cảnh sát nghi ngờ các nghi phạm sử dụng súng trường.

"Chúng tôi đã tìm thấy một thiết bị nổ tự chế trong một chiếc xe hơi có liên quan đến thủ phạm đã chết", ông Mal Lanyon cho hay. Đội xử lý bom mìn được điều khẩn cấp để xử lý các thiết bị nổ tự chế này.

Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo an ninh Úc (ASIO) Mike Burgess cho biết cơ quan này đang rà soát danh tính các nghi phạm và đánh giá nguy cơ có thêm những cá nhân mang ý định tương tự. Ông khẳng định mức độ đe dọa khủng bố quốc gia vẫn "có thể xảy ra".

Trong khi đó, Hội đồng Imam quốc gia Úc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và kêu gọi toàn xã hội Úc đoàn kết, thể hiện tinh thần cảm thông và tương trợ trong thời điểm khó khăn này.