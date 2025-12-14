Xả súng chấn động bãi biển Sydney, 10 người thiệt mạng

Cảnh sát bang New South Wales (Úc) chiều 14.12 thông báo đã có 10 người thiệt mạng sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi thuộc thành phố Sydney. Trong số này có 1 tay súng.

Nạn nhân xả súng tại bãi biển Bondi, Sydney (Úc) được đưa lên xe cứu thương Ảnh: AP

Tờ The Guardian dẫn thông báo của lực lượng cứu thương xác nhận 18 người đang điều trị trong bệnh viện và đội cứu thương vẫn điều trị cho nhiều người khác tại hiện trường.

Thủ tướng Anthony Albanese gọi vụ tấn công này là hành động gây sốc và đau lòng, cho biết lực lượng phản ứng khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường để cứu người.

Cảnh sát New South Wales vừa ra thông báo cho biết hai cảnh sát bị thương trong vụ việc. Một người được cho là tay súng đã bị tiêu diệt trong khi một nghi phạm khác đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát nói đã phát hiện nhiều vật thể khả nghi tại khu vực và đang cho lực lượng chuyên môn kiểm tra.

Vụ xả súng xảy ra khi một sự kiện mừng ngày lễ Hanukah truyền thống của người Do Thái chuẩn bị được tổ chức vào tối 14.12 tại bãi biển Bondi, khách được tham quan tự do.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã ra tuyên bố cầu nguyện cho các nạn nhân và chia sẻ với người thân của họ.

Lãnh đạo đối lập Úc Sussan Ley lên án hành động bạo lục thù ghét tại nơi được xem là biểu tượng của tình yêu thương là bãi biển Bondi. Bà nói rằng những mất mát từ cuộc tấn công này là lớn và kêu gọi người dân Úc tuân theo khuyến cáo của cảnh sát và các cơ quan chức năng. "Tối nay, trái tim tôi hướng về cộng đồng Do Thái Úc, đặc biệt là những người ở đông Sydney, những người tôi biết rõ", bà Ley nói.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bỏ chạy trên bãi biển và công viên gần đó trong khi nhiều tiếng súng và còi hụ của xe cảnh sát vang lên. Một video cho thấy một người mặc đồ đen bắn súng và bị một người đàn ông tiến tới giật súng.

Video khác cho thấy 2 người bị cảnh sát đè xuống đất tại một cây cầu đi bộ. Cảnh sát có vẻ đang cố hồi sức cấp cứu cho một trong hai người.

Vụ tấn công xảy ra gần 11 năm sau khi một tay súng bắt 18 con tin tại quán cà phê ở Sydney. Hai con tin và tay súng thiệt mạng sau 16 giờ căng thẳng.