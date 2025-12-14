Chấn động vụ xả súng tại đại học danh tiếng Mỹ, nhiều người thương vong

Đại học Brown đã phát cảnh báo xả súng trong chiều 13.12 và kêu gọi sinh viên lẫn nhân viên trú ẩn trong ngày thứ hai của đợt kiểm tra cuối kỳ, theo CNN.

Cảnh sát trước cổng vào Đại học Brown, thành phố Providence (bang Rhode Island, Mỹ) sau vụ xả súng chiều tối 13.12 ẢNH: AP

Vụ xả súng xảy ra gần tòa nhà Barus & Holley có khoa kỹ thuật và vật lý của nhà trường. Tòa nhà được xây dựng vào năm 1965, có 117 phòng thí nghiệm, 150 văn phòng, 15 phòng học, 29 phòng thí nghiệm kết hợp phòng học và 3 giảng đường.

Đại học Brown ban đầu thông báo một nghi phạm bị bắt nhưng sau đó đính chính thông tin và nói cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nghi phạm đơn lẻ hoặc nhóm nghi phạm, kêu gọi toàn bộ người trong trường lẩn trốn, khóa cửa và tắt chuông điện thoại.

Thị trưởng Providence Brett Smiley thông báo trong cuộc họp báo vào tối 13.12 rằng đã có 2 người thiệt mạng và 8 người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã ổn định. Nghi phạm là nam giới, mặc đồ đen và vẫn chưa bị bắt.

Một cảnh sát cảnh báo giới truyền thông nên ở trong xe bởi khu vực là hiện trường của một vụ án đang diễn ra. Theo CNN, cảnh sát đang trong một cuộc đụng độ với một người, dẫn đến nổ súng ở địa điểm cách hiện trường xả súng vài dãy nhà. Tuy nhiên, chưa rõ hai vụ việc có liên quan hay không.

Cảnh sát mang vũ khí gần hiện trường ẢNH: AP

Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành kỹ thuật Chiangheng Chien nói với CNN rằng anh đã nấp dưới gầm bàn trong phòng thí nghiệm bị phong tỏa cùng 3 người khác trong suốt 2 giờ cho đến khi cảnh sát đến sơ tán tòa nhà.

Chien kể rằng lúc đó đang làm việc thì nhận tin nhắn của nhà trường thông báo có xả súng nên đã tắt đèn, đóng cửa và trốn dưới bàn. Một tin nhắn khác được gửi đến sau đó yêu cầu mọi người sơ tán để cảnh sát tìm kiếm tay súng trong tòa nhà. Khi đó, Chien và đồng môn mở cửa cho cảnh sát vào, lục soát, khám người và yêu cầu ra ngoài ngay.

Xe của các lực lượng khẩn cấp xuất hiện dày đặc tại hiện trường sau vụ xả súng ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã được báo cáo tình hình. "Cầu Chúa phù hộ cho các nạn nhân và gia đình họ", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Các đặc vụ của Cục quản lý Rượu, Thuốc lá và Vũ khí (ATF) từ Boston, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang hỗ trợ lực lượng hành pháp địa phương.

Đại học Brown là một trong 8 trường tư thục danh giá tại vùng đông bắc Mỹ, là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất cả nước. Trường có khoảng 7.300 sinh viên cử nhân và hơn 3.000 sinh viên cao học.