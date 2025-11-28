Thông tin mới vụ Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn gần Nhà Trắng

Một trong hai binh sĩ đã tử vong

Ông Trump gọi cô Beckstrom là "một người trẻ tuổi, đáng kính và tuyệt vời". "Cô ấy vừa mới qua đời. Cô ấy không còn ở bên chúng ta nữa. Cô ấy đang nhìn xuống chúng ta lúc này. Bố mẹ cô ấy đang ở bên cô ấy. Sự việc vừa mới xảy ra", theo ABC News dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Trump cho hay ông vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với gia đình của quân nhân Sarah Beckstrom, đồng thời đang cân nhắc đến việc tham dự đám tang của cô.

Hình ảnh của các thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ (trái) được trưng bày bên cạnh hình ảnh của nghi phạm vụ nổ súng Rahmanullah Lakanwal tại Washington D.C ngày 27.11.2025 ẢNH: REUTERS

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết: "Cô Sarah Beckstrom là một người lính trẻ và một nhà yêu nước với cả cuộc đời phía trước. Hãy cùng tôi cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và những người đồng đội của cô Sarah còn ở lại".

"Thật không may, trong khi phần lớn các gia đình đang quây quần cảm tạ những phước lành mà họ được ban tặng, thì 2 gia đình lại bị tan vỡ, hủy hoại và chia cắt chỉ vì hành động của một người đàn ông", bà Jeanine Pirro, luật sư Mỹ tại Quận Columbia, phát biểu ngày 27.11.

Một nạn nhân khác được xác định là trung sĩ Andrew Wolfe (24 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch. "Chàng trai trẻ kia đang chiến đấu để giành lại mạng sống. Cậu ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch", theo ông Trump.

Anh Wolfe gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia không quân Tây Virginia năm 2019 và đã nhận nhiều huy chương, trong khi cô Beckstrom thuộc đại đội cảnh sát quân sự, nhập ngũ tháng 6.2023. Hai binh sĩ được điều động vào lực lượng ở Washington D.C từ đầu tháng 8, và chỉ chưa đầy 24 giờ trước vụ nổ súng họ đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ tuần tra tại thủ đô.

Theo Vệ binh Quốc gia Tây Virginia, nhiệm vụ của đơn vị tại Washington D.C sẽ kết thúc vào ngày 30.11, song 2 binh sĩ đã tự nguyện kéo dài thời gian phục vụ. Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrisey đã phê duyệt gia hạn theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Một số binh sĩ tuần tra hệ thống tàu điện ngầm, tham gia vào các dự án làm đẹp đô thị và hỗ trợ ngân hàng thực phẩm.

Nghi phạm từng làm việc với CIA

Nghi phạm được xác định là Rahmanullah Lakanwal (29 tuổi), công dân gốc Afghanistan, đã tiến hành một cuộc phục kích ở góc phố, nổ súng bắn 2 lính Vệ binh Quốc gia.

Lakanwal bị truy tố 3 tội danh tấn công có chủ đích giết người khi có vũ trang và tàng trữ vũ khí trái phép. Chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét liệu có nên trục xuất gia đình của Lakanwal hay không.

Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe nói với CNN rằng Rahmanullah Lakanwal bắt đầu làm việc với CIA tại Afghanistan vào khoảng năm 2011. Các quan chức cho biết đã đến Mỹ vào năm 2021 theo một chương trình do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Động cơ của nghi phạm hiện vẫn chưa rõ ràng. Ông Kash Patel cho hay FBI đã nhận được xác nhận từ Bộ Chiến tranh Mỹ và CIA rằng "nghi phạm có mối quan hệ ở Afghanistan với các lực lượng đối tác". "Chúng tôi đang điều tra toàn diện khía cạnh lý lịch của Lakanwal, bao gồm bất kỳ cộng sự nào được biết đến ở nước ngoài hoặc tại Mỹ", theo ông.

Tính đến nay, khoảng 2.188 binh sĩ Vệ binh Quốc gia được triển khai tại Washington D.C. Sau vụ xả súng, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông Trump đã yêu cầu điều thêm 500 quân đến thủ đô.

Ngay sau vụ nổ súng, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã ra lệnh tạm dừng vô thời hạn tất cả hồ sơ nhập cư liên quan công dân Afghanistan.