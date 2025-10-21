Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tòa phúc thẩm cho phép chính quyền ông Trump đưa vệ binh vào Portland

Vi Trân
21/10/2025 09:30 GMT+7

Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã ra phán quyết cho phép Nhà Trắng triển khai Vệ binh Quốc gia đến thành phố Portland, đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó ra lệnh triển khai 200 Vệ binh Quốc gia đến Portland (bang Oregon) để bảo vệ các tòa nhà liên bang bất chấp phản đối từ giới chức địa phương. Hành động diễn ra giữa những cuộc biểu tình vài tuần qua bên ngoài cơ sở của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) tại thành phố.

Tòa phúc thẩm cho phép vệ binh Quốc gia đến Portland trong bối cảnh biểu tình - Ảnh 1.

Người biểu tình đối đầu lực lượng an ninh bên ngoài tòa nhà ICE tại Portland hôm 5.10

ẢNH: REUTERS

Tòa sơ thẩm đã ra phán quyết ngăn chặn nhưng Tòa phúc thẩm khu vực 9 ngày 20.10 đảo ngược phán quyết này. Theo tờ The Guardian, hội đồng thẩm phán đã thông qua phán quyết với 2 người đồng ý và 1 người phản đối.

Thống đốc Oregon Tina Kotek kêu gọi tòa án xem xét lại và đảo ngược phán quyết nói trên. "Oregon vẫn đoàn kết trong cuộc đấu chống sự can thiệp quân sự không mong muốn, không cần thiết này. Trong cuối tuần qua, người dân khắp Oregon đã biểu tình ôn hòa để gửi thông điệp rằng chính quyền ông Trump không trung thực và những hành động triển khai vệ binh là sự lạm dụng quyền lực quá mức, phản nước Mỹ", bà Kotek nói.

Tổng chưởng lý Oregon Dan Rayfield cùng ngày kêu gọi tòa phúc thẩm nhất trí bãi bỏ phán quyết mà ông cho là đang đặt nước Mỹ vào "con đường nguy hiểm".

Ông Rayfield gọi hành động triển khai vệ binh là phi pháp với cái cớ giả mạo. Chính quyền ông Trump triển khai vệ binh sau khi diễn ra các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà ICE, trong khi các quan chức tiểu bang và thành phố cho rằng đó chỉ là những cuộc biểu tình quy mô nhỏ và ôn hòa, không cần liên bang can thiệp. Tòa phúc thẩm nói rằng việc triển khai là phù hợp.

Hàng triệu người biểu tình 'Không có vua' khắp nước Mỹ

Bất chấp phán quyết mới, cuộc chiến pháp lý vẫn còn phức tạp bởi thẩm phán Karin Immergut tại Portland trước đó ban hành lệnh ngăn chính quyền triển khai 200 Vệ binh Quốc gia Oregon đến thành phố. Ông Trump đã tìm cách né tránh mệnh lệnh này khi điều Vệ binh Quốc gia từ bang California đến Oregon. Sau đó, bà Immergut ra lệnh thứ hai, ngăn chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia từ bất kỳ bang nào đến Oregon.

Do chính quyền ông Trump chỉ đề nghị tòa phúc thẩm đảo ngược mệnh lệnh thứ nhất, nên lệnh hạn chế thứ hai vẫn đang có hiệu lực.

Trong một vụ việc khác, chính quyền ông Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ xem xét cho triển khai binh sĩ đến các thành phố do đảng Dân chủ quản lý, sau khi một tòa phúc thẩm ngăn chặn quyết định của ông đưa vệ binh đến thành phố Chicago.

