Mỹ điều 200 thành viên Vệ binh quốc gia đến Portland chống 'khủng bố nội địa'

Tổng thống Trump hôm 27.9 thông báo đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng điều quân đội đến thành phố Portland để bảo vệ các cơ sở của cơ quan di trú liên bang trước lực lượng khủng bố nội địa. Nhà lãnh đạo ra lệnh sử dụng toàn lực nếu cần thiết. Mệnh lệnh được đưa ra sau các cuộc biểu tình chống cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Portland, theo Reuters.

Một số người biểu tình và lực lượng an ninh bên ngoài tòa nhà ICE tại Portland hôm 27.9 ẢNH: AP

Theo lệnh của tổng thống, Bộ trưởng Hegseth ngày 28.9 ký biên bản ra lệnh 200 thành viên Vệ binh quốc gia đến Portland theo ủy quyền của liên bang.

Việc Nhà Trắng triển khai quân đội đến các đô thị do đảng Dân chủ nắm quyền như Los Angeles, Chicago hay Washington D.C đã gây ra những phản đối và kiện tụng.

Tổng chưởng lý Oregon Dan Rayfield (đảng Dân chủ) ngày 28.9 nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Portland, cáo buộc Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền.

"Viện dẫn cái cớ vô căn cứ và cường điệu thái quá, Tổng thống nói Portland là thành phố bị chiến tranh tàn phá đang bị khủng bố nội địa bao vây. Các bị đơn do đó đã xâm phạm quyền chủ quyền của Oregon trong việc quản lý hoạt động của lực lượng hành pháp riêng và nguồn lực Vệ binh quốc gia", đơn kiện nêu, theo đó Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem cũng là bị đơn.

Đơn kiện nêu rằng các cuộc biểu tình nhắm vào ICE tại Portland là nhỏ lẻ và đã được kiểm soát tương đối từ tháng 6. Ông Rayfield cho rằng điều động 200 thành viên Vệ binh quốc gia chỉ để bảo vệ một tòa nhà, ngụ ý tòa nhà ICE, là điều bất thường.



