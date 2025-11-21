Thẩm phán chặn ông Trump triển khai Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington

Trong phán quyết ngày 20.11, thẩm phán Jia Cobb kết luận việc Vệ binh Quốc gia tiếp quản Washington D.C đã xâm phạm trái phép quyền chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật của các quan chức địa phương.

Bà Cobb đã hoãn thực thi lệnh cấm điều động vệ binh trong 21 ngày để cho chính phủ Mỹ thời gian kháng cáo. Theo vị thẩm phán, Tổng thống Trump có quyền bảo vệ hoạt động của tài sản liên bang, song không thể đơn phương triển khai Vệ binh Quốc gia ở thủ đô để hỗ trợ kiểm soát tội phạm, hay cũng không thể huy động lực lượng từ các bang khác.

Vệ binh Quốc gia tuần tra trước khuôn viên Nhà Trắng ở Washington D.C, Mỹ hồi tháng 10 ẢNH: AP

Phán quyết được đưa ra trong vụ kiện do Tổng chưởng lý Quận Columbia Brian Schwalb đệ trình. Ông Schwalb yêu cầu thẩm phán cấm Nhà Trắng triển khai Vệ binh Quốc gia mà không có sự đồng ý của thị trưởng.

Nhà Trắng vẫn bảo vệ lập trường điều động vệ binh. Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết: “Tổng thống Trump hoàn toàn có thẩm quyền hợp pháp để triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington D.C, nhằm bảo vệ tài sản liên bang và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật. Vụ kiện chỉ là một nỗ lực khác nhằm phá hoại các hoạt động ngăn chặn tội phạm bạo lực vốn đang đạt những thành công”.

Hồi tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã ra sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại Washington D.C. Chính quyền ông Trump đã điều động hơn 2.300 Vệ binh Quốc gia từ các tiểu bang hỗ trợ tuần tra. Lực lượng thực thi pháp luật cũng được tăng cường tại thủ đô Mỹ trong những tháng qua.

Nhà Trắng cũng đã huy động vệ binh đến một số thành phố lớn trên các tiểu bang khác, nêu lý do để kiểm soát tình trạng tội phạm gia tăng, tuy nhiên một số trường hợp điều động đã bị thẩm phán chặn lại. Tại Washington D.C, ông Trump có nhiều quyền hạn hơn trong việc quản lý lực lượng.

Các luật sư của chính phủ cho biết quốc hội đã trao quyền cho tổng thống kiểm soát hoạt động của Vệ binh Quốc gia tại thủ đô. “Không có lý do chính đáng nào để ban hành lệnh hủy bỏ ngay bây giờ, đặc biệt là khi những khiếu nại không có căn cứ”, luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh.