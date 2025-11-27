Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hai lính vệ binh bị bắn trọng thương gần Nhà Trắng, ông Trump điều thêm quân

Thụy Miên
Thụy Miên
27/11/2025 07:34 GMT+7

Hai vệ binh quốc gia đến từ Tây Virginia theo lệnh huy động của chính quyền liên bang đã bị bắn trọng thương gần Nhà Trắng hôm 26.11 (giờ Washington), và Tổng thống Donald Trump lập tức điều thêm 500 binh sĩ đến thủ đô.

Hai vệ binh quốc gia bị bắn trọng thương gần Nhà Trắng, ông Trump điều thêm quân - Ảnh 1.

Vệ binh quốc gia tiến hành phong tỏa khu vực xảy ra vụ bắn hôm 26.11

ảnh: ap

AP hôm 27.11 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel và Thị trưởng Washington Muriel Bowser cho biết hai vệ binh quốc gia được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ông Bowser gọi đây là một vụ "nổ súng có chủ đích".

Một quan chức thuộc lực lượng hành pháp không nêu tên tiết lộ với AP rằng một nghi phạm đã bị bắt giữ và bị trúng đạn nhưng không đe dọa đến tính mạng.

Phía cơ quan chức năng xem lại hình ảnh giám sát và phát hiện nghi phạm tiếp cận trước khi rút súng ra bắn trọng thương hai binh sĩ. Ít nhất một binh sĩ đã bắn trả, theo một quan chức khác từ chối nêu tên. Giới điều tra đang làm rõ động cơ, bao gồm khả năng liệu nghi phạm đã nổ súng vì bất kỳ lý do cụ thể nào.

Vụ việc xảy ra cách Nhà Trắng khoảng hai dãy nhà về hướng tây bắc.

Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau vụ tấn công cho thấy đội ngũ cứu hộ đang tìm cách hồi sức tim phổi cho một binh sĩ và sơ cứu người còn lại trên vỉa hè đầy những mảnh kính vụn. Một nghi phạm bị khống chế ngay gần đó.

Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrisey ban đầu nói rằng hai binh sĩ đã tử vong, nhưng sau đó rút lại lời này và cho hay văn phòng của ông nhận được những thông tin trái chiều về tình trạng của họ.

Ngay sau vụ việc, chính quyền liên bang nhanh chóng điều động thêm 500 vệ binh quốc gia đến thủ đô. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác nhận Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo cho ông điều thêm quân.

Hiện có 2.188 binh sĩ tham gia lực lượng chung tại thủ đô, theo thông tin mới nhất do chính phủ Mỹ cập nhật.

