Thế giới

Xả súng chết nhiều người tại một quán bar ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
12/10/2025 22:46 GMT+7

Đã có 4 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương trong vụ xả súng tại một quán bar đông đúc trên đảo St.Helena thuộc bang Nam Carolina của Mỹ.

Vụ xả súng hàng loạt nói trên xảy ra tại quán bar Willie's Bar and Grill trên đảo St.Helena vào sáng sớm 12.10 (giờ địa phương), theo AFP dẫn lời giới chức Mỹ. Một đám đông lớn đã có mặt tại hiện trường khi cảnh sát đến và phát hiện một số người bị thương do trúng đạn.

"Nhiều nạn nhân và nhân chứng đã chạy đến các tòa nhà gần đó để tìm nơi trú ẩn", Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beaufort cho hay trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội X.

"Đây là một vụ việc bi thảm và khó khăn đối với tất cả mọi người. Chúng tôi mong mọi người kiên nhẫn trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra vụ việc. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả các nạn nhân và những người thân yêu của họ", tuyên bố viết.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa cảnh sát Mỹ

Ảnh: reuters

Có 4 người đã tử vong tại hiện trường, và ít nhất 20 người bị thương. Trong số những người bị thương có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện trong khu vực. Danh tính của các nạn nhân chưa được công bố.

Tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 320 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, theo Reuters dẫn số liệu từ tổ chức Thông tin lưu trữ về bạo lực súng ống (GVA). Tổ chức này định nghĩa vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ vụ xả súng nào mà trong đó có 4 người trở lên bị thương hoặc chết, không bao gồm thủ phạm.

3 cảnh sát bị bắn chết, 2 người bị thương tại Mỹ

Xả súng hàng loạt ở nhà thờ Mỹ

Xả súng hàng loạt ở nhà thờ Mỹ

Một người đàn ông đã lái xe đâm vào cửa trước của nhà thờ Jesus Christ of Latter-day Saints ở thị trấn Grand Blanc, bang Michigan (Mỹ) vào ngày 28.9, ra khỏi xe rồi xả súng, khiến 4 người chết và 8 người bị thương.

Xả súng tại trường học ở Mỹ, hàng chục người thương vong

xả súng hàng loạt Quán bar Mỹ Bang Nam Carolina
