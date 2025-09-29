Xả súng hàng loạt ở nhà thờ Mỹ

Nghi phạm xả súng nói trên được xác định là Thomas Jacob Sanford, một người đàn ông 40 tuổi đến từ thị trấn Burton gần đó. Sanford cũng đã phóng hỏa nhà thờ, khiến nơi này chìm trong biển lửa và khói đen cuồn cuộn, theo Reuters.

Hiện trường vụ xả súng tại nhà thờ Jesus Christ of Latter-day Saints ở thị trấn Grand Blanc thuộc bang Michigan (Mỹ) ngày 28.9

Ảnh: Reuters

"Chúng tôi tin rằng sẽ tìm thấy thêm nạn nhân sau khi tìm ra khu vực xảy ra hỏa hoạn", Cảnh sát trưởng thị trấn Grand Blanc William Renye phát biểu tại một cuộc họp báo, ước tính hàng trăm người đã có mặt bên trong nhà thờ.

Ông Renye cho biết thêm 2 cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, đấu súng và bắn chết nghi phạm. Các nhà điều tra sẽ lục soát nhà riêng và kiểm tra lịch sử điện thoại của nghi phạm để tìm kiếm động cơ, theo ông Renye.

Sau đó, Đài NBC New dẫn lời giới chức cho hay số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 4 và có 8 người bị thương. Số nạn nhân tử vong được công bố trước đó là 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng vụ xả súng tại nhà thờ nói trên "dường như là một vụ tấn công có chủ đích khác nhằm vào các tín đồ Cơ đốc giáo tại Mỹ" và cho hay các đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã có mặt tại hiện trường. "Dịch bạo lực này ở đất nước chúng ta phải chấm dứt ngay lập tức", ông Trump nhấn mạnh.

FBI đang chỉ đạo cuộc điều tra về vụ xả súng tại nhà thờ Jesus Christ of Latter-day Saints và đang điều tra vụ án "như một hành vi bạo lực có chủ đích", theo NBC News dẫn lời ông Reuben Coleman, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại thành phố Detroit thuộc bang Michigan.

Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 324 tại Mỹ từ đầu năm đến nay, theo Reuters dẫn số liệu từ tổ chức Thông tin lưu trữ về bạo lực súng ống (GVA). Tổ chức này định nghĩa vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ vụ xả súng nào mà trong đó có 4 người trở lên bị thương hoặc chết, không bao gồm thủ phạm.

Vụ xả súng mới xảy ra một ngày sau vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương khi một tay súng trên thuyền dùng súng trường bắn vào một quán bar ven sông ở thành phố Southport thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ), theo Đài ABC News.

Cảnh sát trưởng Southport Todd Coring cho hay nghi phạm, Nigel Edge, đến từ thị trấn Oak Island thuộc Bắc Carolina, đã bị bắt và bị khởi tố về 3 tội danh giết người cùng 5 tội danh cố ý giết người.

Edge đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại nhà tù hạt Brunswick và phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 29.9 (giờ Mỹ).