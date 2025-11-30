Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Xả súng ở sảnh tiệc California, 4 người chết, 10 người bị thương

Thụy Miên
Thụy Miên
30/11/2025 14:51 GMT+7

Trưa nay (30.11, giờ Việt Nam), văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Joaquin (bang California, Mỹ) thông báo về vụ xả súng ở sảnh tiệc trong một sự kiện gia đình ở thành phố Stockton thuộc bang này.

Xả súng ở sảnh tiệc California, 4 người chết, 10 người bị thương- Ảnh 1.

Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng hôm 29.11 (giờ địa phương) ở Stockton, bang California

ảnh: ap

AP dẫn lời người phát ngôn Heather Brent của văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Joaquin tại cuộc họp báo ở hiện trường vụ xả súng cho biết đã có 4 người chết, 10 người bị thương, bao gồm cả trẻ em lẫn người lớn.

Theo người phát ngôn, những dấu hiệu ban đầu "cho thấy đây có thể là một vụ tấn công có chủ đích".

Vào thời điểm mở cuộc họp báo, giới chức địa phương cho hay nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin có thể dẫn đến tung tích kẻ xả súng.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án và phía cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nhằm xác định nguyên nhân đằng sau hành động tội ác của hung thủ.

"Nếu ai có bất kỳ thông tin nào về đối tượng trong vụ việc, hãy lập tức liên hệ với chúng tôi. Và đối với kẻ gây án, hãy ra đầu thú ngay tức khắc", theo ông Ron Freitas, Công tố viên của hạt San Joaquin, tuyên bố trong cuộc họp báo.

Theo các nguồn tin ban đầu, vụ xả súng nổ súng xảy ra ngay trước 18 giờ chiều tối 29.11 (giờ địa phương) bên trong phòng tiệc. Còn Stockton là thành phố có khoảng 320.000 dân, cách Sacramento, thủ phủ bang California, khoảng 64 km về phía nam.

Phát biểu về vụ xả súng, Thị trưởng Stockton Christina Fugazzi nói rằng các gia đình đáng lẽ phải được quây quần bên nhau trong dịp lễ Tạ ơn, chứ không phải bị đưa vào bệnh viện và thân nhân phải cầu nguyện để người thân của mình qua khỏi.

Ngoài con số thương vong, giới chức vẫn chưa công bố thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân. Trước đó, giới chức xác nhận đã có một số người được đưa vào bệnh viện điều trị.

