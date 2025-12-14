Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhân chứng kể khoảnh khắc xả súng kinh hoàng ở Sydney

Trí Đỗ
Trí Đỗ
14/12/2025 19:50 GMT+7

Các nhân chứng vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút tại bãi biển Bondi (Sydney, Úc) mô tả cảnh hỗn loạn, tiếng súng nổ liên hồi và hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy, khi nhà chức trách điều tra vụ việc theo hướng khủng bố.

Nhiều nhân chứng mô tả "tiếng súng nổ liên tục". Ông Sergi Canovas, vừa rời bãi biển cùng gia đình, cho biết họ đang ăn tại một nhà hàng gần đó thì phải trốn dưới gầm bàn. Khi tiếng súng vẫn vang lên, cả gia đình bò qua khu bếp và chạy ra khu vườn phía sau. "Một người phụ nữ đã mở cửa cho chúng tôi trú ẩn. Mọi người đóng kín cửa và chờ đợi trong sợ hãi", ông nói với The Guardian ngày 14.12.

Nhân chứng kể khoảnh khắc xả súng kinh hoàng ở Sydney - Ảnh 1.

Nhiều người tháo chạy sau khi các tay súng nổ súng ở bãi biển Bondi (Sydney, Úc) ngày 14.12.2025

ẢNH: AFP

Trong khi đó, ông Jesse Lockhart-Krause, cư dân địa phương và là tình nguyện viên cứu hộ biển, cho biết ban đầu ông tưởng là pháo hoa cho đến khi thấy chim bay tán loạn và dòng người tháo chạy. Vụ xả súng xảy ra gần bãi đậu xe cạnh khu vui chơi trẻ em và câu lạc bộ lướt sóng. Một số tình nguyện viên đã mang thiết bị y tế, bình oxy và máy khử rung tim đến hỗ trợ nạn nhân.

Anh Abdullah Ashrof cho biết nhìn thấy 2 tay súng trên cầu khi đang lái xe qua khu vực. Anh dừng xe để giúp người bị thương, trong đó có một cảnh sát trúng đạn. "Người cảnh sát ấy rất dũng cảm, cố gắng giữ tỉnh táo. Chúng tôi nắm tay, băng bó và ấn vết thương để cầm máu", theo The Guardian dẫn lời anh Ashrof.

"Tôi đang thu dọn đồ để về nhà thì nghe thấy tiếng súng. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là pháo hoa. Nhưng sau vài phát súng, mọi người bắt đầu chạy. Tất cả đều hoảng loạn, bỏ lại dép, túi xách và lao lên đồi. Tôi ước tính mình nghe thấy khoảng 40 - 50 phát súng", anh Marcos Carvalho (38 tuổi), cư dân vùng Bondi Junction, kể lại với Reuters.

Bà Grace Mathew, sống gần hiện trường, cho biết bà thấy dòng người hoảng hốt chạy ngang qua. "Lúc đầu bạn chỉ nghĩ đó là một ngày đẹp trời ở bãi biển. Rồi mọi người hét lên rằng có kẻ xả súng, có người đang bị giết", bà nói.

Nhân chứng kể khoảnh khắc xả súng kinh hoàng ở Sydney - Ảnh 2.

Các nhân viên dịch vụ khẩn cấp Úc tại hiện trường sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi

ẢNH: AFP

Trước vụ việc trên, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tối 14.12 đã lên án vụ việc, gọi đây là "hành động không thể tưởng tượng nổi" và cho biết nhà chức trách đang điều tra theo hướng khủng bố. Ông nhấn mạnh vụ tấn công được cho là nhằm vào cộng đồng Do Thái tại Sydney đúng ngày đầu tiên của lễ Hanukkah, đồng thời cam kết huy động mọi nguồn lực cần thiết để bảo vệ cộng đồng này và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã gọi vụ xả súng ở Bondi là "khủng khiếp" và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công. Trong khi đó, ông Mal Lanyon, Ủy viên cảnh sát bang New South Wales, kêu gọi cộng đồng giữ bình tĩnh trong khi cảnh sát điều tra vụ nổ súng.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cam kết sẽ tiến hành một "cuộc điều tra toàn diện" về bất kỳ sai sót nào có thể xảy ra trong công tác tình báo hoặc nghiệp vụ của cảnh sát trước vụ tấn công tại bãi biển Bondi.

