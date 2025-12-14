'Anh hùng' tay không tước súng của kẻ xả súng ở Sydney

Chiều nay, mạng xã hội đã lan truyền mạnh mẽ đoạn video cho thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã lẻn từ phía sau và tóm lấy một tay súng mặc áo tối màu đang cầm súng trường xả súng tại Sydney, bang New South Wales.

Người đàn ông mặc áo trắng cố gắng giật khẩu súng trường từ tay súng trong vụ xả súng tại Sydney (Úc) ngày 14.12 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người đàn ông đã cố khống chế tay súng, giật lấy khẩu súng rồi chĩa ngược lại về phía hung thủ. Tay súng bị mất thăng bằng, sau đó rút về phía một cây cầu nơi có tay súng thứ hai đang đứng nổ súng ở đó.

Đoạn video cũng cho thấy một người nữa chạy đến để giúp đỡ người đàn ông và một lúc sau có một người chạy đến ném một vật thể về phía tay súng đã bị tước vũ khí.

Reuters xác nhận rằng các tay súng trong video chính là những người bị cảnh sát khống chế. Một nghi phạm bị bắn chết và một nghi phạm khác đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ xả súng.

Cảnh cảnh sát cho biết đang điều tra xem có nghi phạm thứ ba nào liên quan hay không.

Người đàn ông chĩa khẩu súng đã giành được về phía tay súng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn video về hành động dũng cảm của người đàn ông đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. "Một anh hùng Úc (dân thường ngẫu nhiên) vật lộn giật súng từ tay kẻ tấn công và khống chế hắn", một tài khoản viết trên mạng xã hội X.

"Người đàn ông Úc này đã cứu vô số mạng sống bằng cách giật súng từ một trong những kẻ khủng bố tại bãi biển Bondi. Anh hùng", một tài khoản khác khen ngợi.

Ông Chris Minns, Thủ hiến bang New South Wales, nói rằng đây là cảnh tượng khó tin nhất mà ông từng thấy. "Một người đàn ông tiến đến gần một tay súng đã bắn vào cộng đồng và một mình khống chế hắn, đặt mạng sống của bản thân vào nguy hiểm để cứu mạng sống của vô số người khác. Người đàn ông đó là một anh hùng thực thụ, và tôi không nghi ngờ gì rằng có rất nhiều người còn sống tối nay nhờ vào sự dũng cảm của anh ấy", ông Minns nói.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ca ngợi hành động của người dân đã "chạy về phía nguy hiểm để giúp đỡ người khác". "Những người Úc này là anh hùng và sự dũng cảm của họ đã cứu mạng sống", vị thủ tướng nói tại một buổi họp báo.

Truyền thông Úc đưa tin người đàn ông dũng cảm nói trên 43 tuổi, là chủ tiệm trái cây ở khu Sutherland Shire, phía nam Sydney.

Một người thân của ông này nói rằng người đàn ông bị trúng 2 phát đạn ở bàn tay và cánh tay nhưng đang hồi phục tốt. "Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ổn, anh ấy là anh hùng đích thực", một thành viên gia đình của người đàn ông nói bên ngoài bệnh viện ở Sydney.

Cảnh sát khám xét một ngôi nhà tại khu Bonnyrigg sau vụ xả súng tại Sydney ngày 14.12 ẢNH: REUTERS

Xác định danh tính nghi phạm

Tính đến tối 14.12, các quan chức Úc thông báo ít nhất 12 người thiệt mạng, gồm một tay súng, trong vụ xả súng đã được coi là vụ khủng bố, theo đài ABC. Tay súng thứ hai đang trong tình trạng nguy kịch và được cảnh sát giám sát. Bên cạnh đó, có 29 người bị thương, gồm 2 cảnh sát.

Một trong hai tay súng được xác định là Naveed Akram, sống ở khu Bonnyrigg, tây nam Sydney. Cảnh sát đã khám xét nhà của người này.

Ngoài ra, cảnh sát cũng xử lý một thiết bị nổ tự chế khả nghi gần cây cầu nơi các tay súng đứng bắn.

Cảnh sát chưa công bố động cơ của hung thủ nhưng vụ xả súng xảy ra vào dịp lễ Hanukkah truyền thống của người Do Thái và bãi biển Bondi là nơi sự kiện dự kiến được tổ chức.

Thủ hiến New South Wales Chris Minns cam kết sẽ điều tra ngọn ngành liệu có lỗ hổng nào trong công tác tình báo và cảnh sát trước vụ tấn công hay không.