Thế giới

Người đàn ông dũng cảm ném gạch về phía tay súng vụ tấn công Sydney

Vi Trân
Vi Trân
16/12/2025 11:26 GMT+7

Một trong những người dũng cảm đương đầu với kẻ xả súng trên bãi biển ở Sydney (Úc) đã tử vong và hành động anh hùng đã gợi nên nhiều thương tiếc.

Vài ngày qua, cái tên Ahmed al-Ahmed đã trở nên nổi tiếng qua hành động quên mình khi tay không tước súng của Sajid Akram, một trong 2 tay súng thực hiện vụ tấn công hôm 14.12 tại bãi biển Bondi thuộc thành phố Sydney.

Tuy nhiên, video ghi lại tại hiện trường cũng cho thấy một người đàn ông đã chạy đến đương đầu và ném một vật thể về phía Sajid Akram, trong khi tay súng còn lại vẫn đang nổ súng gần đó.

- Ảnh 1.

Người đàn ông ném gạch về phía tay súng được xác định là ông Reuven Morrison, một trong số 15 nạn nhân của vụ tấn công tại Sydney ngày 14.12

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người đàn ông này là Reuven Morrison (62 tuổi), đã tử vong trong vụ tấn công. Con gái Sheina Gutnick của ông Morrison nói với CBS News rằng cha cô đã qua đời một cách anh hùng khi cố gắng cứu những người khác.

"Theo tôi biết, ông đã chạy đến chỉ tích tắc khi vụ nổ súng bắt đầu. Ông đã ném gạch về phía tên khủng bố... Ông ấy đã hét về phía kẻ khủng bố và bảo vệ cộng đồng", cô Gutnick nói.

Theo 9news, ông Morrison từ Liên Xô đến Úc vào thập niên 1970. Ông là người Do Thái và có mặt tại bãi biển Bondi để mừng kỷ niệm ngày lễ Hanukkah tại đó.

- Ảnh 2.

Ông Reuven Morrison chụp ảnh cùng con gái Sheina Gutnick

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CBS NEWS

Cô Gutnick cho biết đã ngay lập tức gọi cho cha khi hay tin xảy ra xả súng nhưng bắt đầu hồi hộp lo sợ khi cha không bắt máy. Mẹ của cô Gutnick, người cũng có mặt tại hiện trường, sau đó thông báo chồng bà đã trúng đạn và tử vong dù được lực lượng y tế cứu chữa.

Ông Morrison là một trong 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng. Tay súng Sajid Akram bị bắn chết tại hiện trường trong khi tay súng thứ hai Naveed Akram, con trai của Sajid, bị thương nặng.

'Anh hùng' tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc hiện ra sao

Ông Ahmed al-Ahmed đang hồi phục tại bệnh viện với thương tích đầy mình. Ngày 16.12, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đến bệnh viện thăm ông al-Ahmed (43 tuổi) và ca ngợi hành động anh hùng của người đàn ông sinh ra tại Syria, chủ một cửa hàng trái cây, theo tờ The Guardian.

- Ảnh 3.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đến bệnh viện thăm ông Ahmed al-Ahmed ngày 16.12

ẢNH: REUTERS

"Ông ấy đến đó chỉ để uống cà phê và bị rơi vào tình huống mà những người khác bị bắn ngay trước mắt ông ấy. Ông ấy quyết định hành động và sự dũng cảm của ông ấy là niềm cảm hứng của toàn bộ nhân dân Úc. Ông ấy là một người rất khiêm tốn. Ông ấy đại diện cho điều tốt nhất của nước ta", Thủ tướng Albanese nói.

Một người qua đường đã được ca ngợi là anh hùng khi lao vào khống chế và tước vũ khí của một tay súng trong vụ xả súng khiến 12 người thiệt mạng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney (Úc) ngày 14.12.

Khám phá thêm chủ đề

