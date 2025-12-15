Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cầu cứu vì bị nhận diện sai là nghi phạm vụ xả súng Sydney

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2025 16:45 GMT+7

Một người đàn ông ở Sydney (Úc) cho biết đã phải nhận những lời dọa giết sau khi bức ảnh của anh bị lan truyền trên mạng như là kẻ xả súng trong vụ thảm sát ở bãi biển Bondi.

Một cặp cha con đã xả súng vào một lễ hội của người Do Thái tại bãi biển nổi tiếng nhất nước Úc vào ngày 14.12, khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và 42 người bị thương, theo AFP.

Cầu cứu vì bị nhận diện sai là nghi phạm vụ xả súng Sydney- Ảnh 1.

Hai tay súng trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney (Úc) ngày 14.12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SKY NEWS

Đến hôm nay 15.12, cảnh sát Úc thông báo hai tay súng trong vụ xả súng Sydney ngày 14.12 là Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi). Người cha bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường trong khi người con bị thương nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát, theo tờ The Guardian.

Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke hôm nay cho biết Sajid đến Úc từ năm 1998 bằng thị thực sinh viên, chuyển sang thị thực vợ/chồng vào năm 2001 và sau những chuyến đi nước ngoài, ông ta đã ở lại bằng thị thực thường trú 3 lần, theo báo The Sydney Morning Hearal. Cảnh sát xác nhận ông Sajid đến từ thành phố Lahore thuộc tỉnh Punjab của Pakistan, còn Naveed sinh ra ở Úc.

Trước khi cảnh sát Úc công bố danh tính của hai nghi phạm, Đài ABC của Úc dẫn lời một quan chức tiết lộ rằng nghi phạm là Naveed Akram đến từ vùng ngoại ô Bonnyrigg thuộc phía tây Sydney, và các phương tiện truyền thông địa phương khác đưa tin rằng cảnh sát đã đột kích vào nhà của nghi phạm.

'Người hùng' tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc hiện ra sao

Những bức ảnh về một người đàn ông tươi cười trong chiếc áo đấu cricket (bóng gậy) màu xanh lá cây của đội tuyển Pakistan đã được lan truyền trên mạng xã hội. Một số bài đăng đã được chia sẻ hàng ngàn lần, thu hút những bình luận đầy ác ý.

Tuy nhiên, bức ảnh đó được lấy từ trang Facebook cá nhân của một người khác 30 tuổi cũng có tên Naveed Akram và cũng đến từ tỉnh Punjab của Pakistan. Người đàn ông này đã kêu gọi mọi người ngừng lan truyền thông tin sai lệch trong một video do Lãnh sự quán Pakistan tại Sydney công bố hôm 15.12, theo AFP.

"Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, một trong những kẻ xả súng tên là Naveed Akram và tên tôi cũng là Naveed Akram", anh Akram (30 tuổi) nói trong video. "Đó không phải là tôi. Tôi không liên quan gì đến vụ việc hay người đó", anh Akram nói, lên án vụ xả súng "kinh hoàng" ở bãi biển Bondi.

"Tôi chỉ muốn mọi người giúp tôi ngăn chặn sự lan truyền này", anh Akram (30 tuổi) nhấn mạnh, yêu cầu người dùng báo cáo các tài khoản đã sử dụng sai ảnh của anh, bức ảnh mà anh đã chia sẻ trong một bài đăng vào năm 2019.

Người đàn ông 30 tuổi, sống ở vùng ngoại ô phía tây bắc Sydney, cho AFP hay anh lần đầu tiên nghe tin khoảng 21 giờ 30 tối 14.12 (giờ địa phương) rằng anh đã bị nhận diện sai là kẻ xả súng.

"Tôi thậm chí không thể ngủ được trong đêm qua", anh Akram nói với AFP qua điện thoại, và cho biết thêm anh đã xóa tất cả những tin nhắn "kinh khủng" mà anh đã nhận được.

"Tôi rất sợ hãi. Tôi không thể ra ngoài, cứ như thể đó là vấn đề đe dọa đến tính mạng vậy, nên tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì… gia đình tôi cũng lo lắng, nên đây là khoảng thời gian khá khó khăn đối với tôi", anh cho hay.

Anh Akram đã yêu cầu Lãnh sự quán Pakistan công bố đoạn video vì người thân của anh ở tỉnh Punjab cũng nhận được những cuộc gọi đe dọa. "Vụ này đang hủy hoại hình ảnh của tôi, hình ảnh của gia đình tôi," anh nói.

Người gốc Pakistan này chuyển đến Úc vào năm 2018 để theo học Đại học Central Queensland và sau đó học thạc sĩ tại Viện Holmes ở Sydney, theo AFP. Hiện nay, anh Akram điều hành một doanh nghiệp cho thuê xe hơi, và anh nói rằng Úc là "đất nước hoàn hảo".

"Tôi yêu đất nước này. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề an toàn nào ở đây, mọi người đều rất tốt bụng, người dân ở đây rất tử tế. Chỉ có sự việc này mới gây ra cho tôi chấn thương tâm lý như thế", anh Akram chia sẻ.

Tin liên quan

Xả súng 15 người chết ở Sydney: Hai nghi phạm là cha con, mang 6 khẩu súng

Xả súng 15 người chết ở Sydney: Hai nghi phạm là cha con, mang 6 khẩu súng

Cảnh sát Úc thông báo hai hung thủ trong vụ xả súng kinh hoàng khiến 15 người chết tại bãi biển Bondi của thành phố Sydney là cha con.

'Anh hùng' tay không tước súng của kẻ xả súng ở Sydney

Vụ xả súng đẫm máu tại Sydney nghi nhắm vào người Do Thái

Khám phá thêm chủ đề

xả súng Sydney úc Naveed Akram Pakistan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận