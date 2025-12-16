Úc siết luật súng đạn sau vụ khủng bố Sydney

Hôm qua, cảnh sát Úc xác nhận hai tay súng thực hiện vụ tấn công khủng bố bài Do Thái tại bãi biển Bondi ở TP.Sydney (bang New South Wales) là hai cha con. Danh tính của hai đối tượng không được công bố nhưng truyền thông xác định người cha là Sajid Akram (50 tuổi) và người con là Naveed Akram (24 tuổi), theo tờ The Guardian.

Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Sydney ẢNH: AP

Từng bị điều tra

Cảnh sát xác nhận tay súng lớn tuổi đã bị tiêu diệt tại hiện trường trong khi tên còn lại bị thương nguy kịch. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho hay người cha là người nước ngoài cư trú hợp pháp, đến Úc vào năm 1998 trong khi người con sinh ra tại Úc.

Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận người con lọt vào diện theo dõi của Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO) vào năm 2019 nhưng được đánh giá là không đặt ra mối đe dọa. Đài ABC dẫn lời quan chức điều tra tiết lộ Naveed liên kết chặt chẽ với một đối tượng là thành viên IS đang thụ án tù và cảnh sát đã tìm thấy 2 lá cờ của IS trong xe của tay súng tại hiện trường, cùng với các thiết bị nổ tự chế. Tuy nhiên, ông Albanese khẳng định không có bằng chứng cho thấy hai tay súng là thành viên của một nhóm khủng bố, dù rõ ràng đã hành động theo tư tưởng cực đoan.

Hung thủ xả súng hàng loạt ở bãi biển Úc là hai cha con

Ông Adam Ismail, người sáng lập Viện Al-Murad tại tây Sydney, xác nhận đã dạy giáo lý Hồi giáo cho Naveed vào năm 2019. Ông Ismail khẳng định không liên quan vụ xả súng ngày 14.12 và lên án hành động bạo lực này, cho rằng tay súng đã làm trái với điều được dạy khi sát hại người khác.

Vụ xả súng xảy ra tại sự kiện mừng ngày lễ ánh sáng Hanukkah truyền thống của người Do Thái tại bãi biển Bondi. Hai tay súng đã sát hại 15 người, gồm trẻ em mới 10 tuổi, và làm 40 người khác bị thương. Đến chiều qua, còn 27 người đang điều trị tại bệnh viện.

Siết luật sở hữu súng

Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Úc kể từ vụ tấn công TP.Port Arthur làm 35 người thiệt mạng hồi năm 1996. Sau đó, chính phủ Úc đã đưa ra những cải cách mạnh mẽ đối với luật súng đạn như cấm vũ khí bán tự động, mua lại súng từ người dân và thiết lập hệ thống cấp phép nghiêm ngặt hơn, theo Reuters. Tuy nhiên, vụ tấn công ngày 14.12 đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc luật cũ có còn phù hợp.

Một cặp đôi đặt hoa tưởng niệm nạn nhân tại Sydney ngày 15.12 ẢNH: AP

Viện Úc (tổ chức nghiên cứu chính sách công tại Canberra) cho biết số lượng súng được sở hữu hợp pháp tại Úc đã tăng đều trong hơn 2 thập niên qua và hiện ở mức 4 triệu khẩu, cao hơn con số trước đợt kiểm soát năm 1996.

Cảnh sát cho hay tay súng lớn tuổi có giấy phép sở hữu vũ khí với thời hạn đến 10 năm và sở hữu 6 khẩu súng. Sau cuộc họp hôm qua, nội các Úc tuyên bố sẽ hành động quyết liệt trong việc cải cách luật súng đạn, đáng chú ý là đề xuất hạn chế số lượng vũ khí mà một người có thể sở hữu và bắt buộc người sở hữu súng phải là công dân Úc, theo tờ The Guardian. Bên cạnh đó, nội các cũng cam kết xóa sạch chủ nghĩa bài Do Thái, thù ghét, bạo lực và chủ nghĩa khủng bố.

Được tin vụ xả súng xảy ra ngày 14.12 tại bãi biển Bondi (Sydney, Úc), gây nhiều thương vong cho dân thường, ngày 15.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Anthony Albanese. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong. TTXVN