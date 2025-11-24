Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

CNN: Mỹ xem Tổng thống Venezuela ‘là thành viên tổ chức khủng bố nước ngoài’

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
24/11/2025 21:35 GMT+7

Đài CNN đưa tin chính phủ Mỹ hôm nay (24.11) chính thức xem Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là thành viên ‘tổ chức khủng bố nước ngoài’, báo hiệu Washington có thể gia tăng sức ép lên chính quyền Caracas.

Truyền thông Mỹ cho hay động thái của Bộ Ngoại giao Mỹ - với việc liệt nhóm Cartel de los Soles vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” (FTO) - có hiệu lực từ ngày 24.11. Trong thông cáo được đưa ra đầu tuần trước, Mỹ cáo buộc ông Maduro đứng đầu Cartel de los Soles, và cùng những quan chức cấp cao trong chính quyền Venezuela làm tổn hại đến quân đội, tình báo, hệ thống lập pháp và tư pháp ở Venezuela.

CNN: Mỹ xem Tổng thống Venezuela ‘là thành viên tổ chức khủng bố nước ngoài’ - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

ẢNH: REUTERS

Theo báo The Guardian, động thái nói trên của Mỹ là một cách để gây áp lực buộc ông Maduro từ chức, hoặc Washington sẽ cân nhắc dùng vũ lực quân sự tại Venezuela. Mỹ không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Tổng thống Maduro. Ông Maduro và chính phủ Venezuela nhiều lần phủ nhận liên quan đến Cartel de los Soles.

Theo các chuyên gia, Cartel de los Soles về bản chất không giống như các băng nhóm ma túy truyền thống, mà được xem như khái niệm dùng để nói về mạng lưới các quan chức cấp cao ở Venezuela bị cáo buộc tham nhũng. CNN cho hay việc Mỹ liệt Cartel de los Soles vào danh sách FTO cho phép Tổng thống Trump áp đặt các lệnh cấm vận vào tài sản của ông Maduro. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng vũ lực gây sát thương vẫn còn những tranh cãi pháp lý.

Reuters hôm 23.11 dẫn lời các quan chức Mỹ thạo tin nói rằng Washington chuẩn bị khởi động giai đoạn mới của chiến dịch liên quan đến Venezuela, dù không nêu chi tiết. Các quan chức trên cho biết hoạt động bí mật nhiều khả năng sẽ là bước đầu tiên trong hành động mới nhằm vào Tổng thống Venezuela.

CNN: Mỹ xem Tổng thống Venezuela ‘là thành viên tổ chức khủng bố nước ngoài’ - Ảnh 2.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hôm 13.11 trên đường hướng đến biển Caribbean

ẢNH: REUTERS

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela thời quan có dấu hiệu leo thang. AFP hôm 23.11 đưa tin một số hãng hàng không thông báo hoãn các chuyến bay đến Venezuela, sau khi Washington tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển Caribbean. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford cũng đã có mặt tại khu vực Caribbean.

Tổng thống Maduro hôm 14.11 cảnh báo ông Trump không nên đưa Mỹ sa lầy vào các hoạt động quân sự, như trường hợp quân đội Mỹ hoạt động tại Afghanistan.

Tin liên quan

Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang

Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang

Giữa thông tin Mỹ có thể tiến hành giai đoạn mới của chiến dịch tại Venezuela, một số hãng hàng không đã hủy chuyến đến Venezuela, trong khi có thông tin châu Âu hạn chế chia sẻ tình báo với Mỹ.

Rộ tin Mỹ sắp tiến hành giai đoạn mới của chiến dịch ở Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela tổng thống maduro Mỹ Tổ chức khủng bố Caribbean
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận