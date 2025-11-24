CNN: Mỹ xem Tổng thống Venezuela ‘là thành viên tổ chức khủng bố nước ngoài’

Truyền thông Mỹ cho hay động thái của Bộ Ngoại giao Mỹ - với việc liệt nhóm Cartel de los Soles vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” (FTO) - có hiệu lực từ ngày 24.11. Trong thông cáo được đưa ra đầu tuần trước, Mỹ cáo buộc ông Maduro đứng đầu Cartel de los Soles, và cùng những quan chức cấp cao trong chính quyền Venezuela làm tổn hại đến quân đội, tình báo, hệ thống lập pháp và tư pháp ở Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ẢNH: REUTERS

Theo báo The Guardian, động thái nói trên của Mỹ là một cách để gây áp lực buộc ông Maduro từ chức, hoặc Washington sẽ cân nhắc dùng vũ lực quân sự tại Venezuela. Mỹ không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Tổng thống Maduro. Ông Maduro và chính phủ Venezuela nhiều lần phủ nhận liên quan đến Cartel de los Soles.

Theo các chuyên gia, Cartel de los Soles về bản chất không giống như các băng nhóm ma túy truyền thống, mà được xem như khái niệm dùng để nói về mạng lưới các quan chức cấp cao ở Venezuela bị cáo buộc tham nhũng. CNN cho hay việc Mỹ liệt Cartel de los Soles vào danh sách FTO cho phép Tổng thống Trump áp đặt các lệnh cấm vận vào tài sản của ông Maduro. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng vũ lực gây sát thương vẫn còn những tranh cãi pháp lý.

Reuters hôm 23.11 dẫn lời các quan chức Mỹ thạo tin nói rằng Washington chuẩn bị khởi động giai đoạn mới của chiến dịch liên quan đến Venezuela, dù không nêu chi tiết. Các quan chức trên cho biết hoạt động bí mật nhiều khả năng sẽ là bước đầu tiên trong hành động mới nhằm vào Tổng thống Venezuela.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hôm 13.11 trên đường hướng đến biển Caribbean ẢNH: REUTERS

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela thời quan có dấu hiệu leo thang. AFP hôm 23.11 đưa tin một số hãng hàng không thông báo hoãn các chuyến bay đến Venezuela, sau khi Washington tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển Caribbean. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford cũng đã có mặt tại khu vực Caribbean.

Tổng thống Maduro hôm 14.11 cảnh báo ông Trump không nên đưa Mỹ sa lầy vào các hoạt động quân sự, như trường hợp quân đội Mỹ hoạt động tại Afghanistan.