Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang

Reuters ngày 23.11 dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp triển khai giai đoạn mới của chiến dịch tại Venezuela trong vài ngày tới. Chưa rõ thời điểm, quy mô của giai đoạn này, cũng như liệu ông Trump đã đưa ra quyết định triển khai hay chưa. Thông tin về khả năng Mỹ hành động xuất hiện dày đặc trong vài tuần qua, khi quân đội nước này điều lực lượng tới vùng Caribbean giữa lúc quan hệ với Venezuela xấu đi.

Hoạt động bí mật

Các quan chức trên cho biết hoạt động bí mật nhiều khả năng sẽ là bước đầu tiên trong hành động mới nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Lầu Năm Góc chuyển các câu hỏi của giới truyền thông sang Nhà Trắng khi được đề nghị đưa ra bình luận về thông tin này, còn Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ hôm 22.11 nói rằng không loại trừ bất cứ khả năng nào liên quan tới Venezuela. "Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng mọi yếu tố trong sức mạnh của Mỹ để ngăn ma túy tràn vào nước chúng tôi và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý", quan chức này cho biết. Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ đã đến Caribbean hôm 17.11 ẢNH: REUTERS

Đài CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Washington đã thảo luận khả năng rải tờ rơi ở thủ đô Caracas của Venezuela như một dạng chiến tranh tâm lý nhằm gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro. Chiến dịch chưa được phê duyệt, nhưng có thể được tiến hành trong ngày 23.11 (giờ Venezuela). Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự tại vùng Caribbean suốt nhiều tháng qua và ông Trump đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch bí mật ở Venezuela. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm thứ 21.11 cảnh báo các hãng hàng không lớn về "tình huống có thể nguy hiểm" khi bay qua Venezuela, kêu gọi họ thận trọng. AFP ngày 23.11 đưa tin 6 hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đến Venezuela.

Châu Âu lo ngại

Theo giới quan sát, những động thái của Mỹ giữa căng thẳng leo thang với Venezuela khiến các nước châu Âu vốn sở hữu các lãnh thổ có vị trí chiến lược ở vùng Caribbean lo ngại. Các quan chức và nguồn tin trao đổi với AFP cho biết mức độ lo ngại của Pháp, Hà Lan và Anh lớn đến mức họ đã bắt đầu hạn chế chia sẻ tình báo với Mỹ về khu vực Caribbean, vì e ngại thông tin đó có thể bị sử dụng cho các cuộc tấn công mà những nước này cho là bất hợp pháp.

Anh vẫn còn một số lãnh thổ hải ngoại nhỏ ở Caribbean, trong khi các đảo Martinique và Guadeloupe cùng với Guiana thuộc Pháp hiện là các phần lãnh thổ chính thức của Pháp. Hà Lan là nước có liên quan về mặt địa lý nhiều nhất, với 3 hòn đảo ngoài khơi Venezuela gồm Aruba, Bonaire và Curacao - còn gọi là quần đảo ABC - đều thuộc Hà Lan.

Từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng trong khi Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ tại Venezuela. Hôm 29.9, Tổng thống Maduro tuyên bố sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu "bị Mỹ tấn công".