Thế giới

Mỹ tiếp tục tấn công tàu buôn ma túy, điều tàu sân bay áp sát Caribbean

Trí Đỗ
Trí Đỗ
17/11/2025 07:33 GMT+7

Mỹ đã tiến hành thêm một cuộc tấn công nhắm vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương hôm 15.11, khiến 3 người thiệt mạng.

"Thông tin tình báo xác nhận rằng con tàu này có liên quan hoạt động buôn lậu ma túy bất hợp pháp, di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy đã biết và vận chuyển ma túy", theo Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) ngày 16.11.

- Ảnh 1.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ tại một địa điểm không được tiết lộ ở Đại Tây Dương ngày 13.11.2025

ẢNH: AFP

Chiếc thuyền bị lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Ngọn giáo phương Nam tấn công khi đang hoạt động trong vùng biển quốc tế. Đây là cuộc tấn công thứ 21 kể từ đầu tháng 9 trong chiến dịch mà quân đội Mỹ cho rằng nhằm ngăn dòng ma túy đổ vào nước này, theo Reuters.

Theo Lầu Năm Góc, các cuộc tấn công đã khiến hơn 80 người thiệt mạng, làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp từ một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ, các tổ chức nhân quyền và cả một số đồng minh của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định có đủ cơ sở pháp lý để tiến hành chiến dịch, trong khi Bộ Tư pháp cũng đưa ra ý kiến pháp lý bảo vệ các hoạt động này và lập luận rằng quân nhân Mỹ được miễn truy tố khi thực hiện nhiệm vụ, theo The Guardian.

Mỹ mở chiến dịch dẹp 'khủng bố ma túy' ở Tây Bán cầu

Cũng trong ngày 16.11, quân đội Mỹ thông báo một nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này đã có mặt ở biển Caribbean nhằm tăng cường chiến dịch chống ma túy - động thái được dự báo sẽ khiến căng thẳng Mỹ - Venezuela thêm leo thang, theo AFP.

SOUTHCOM cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào khu vực trách nhiệm của họ, cùng với 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tàu hỗ trợ và nhiều loại máy bay khác.

Nhóm tác chiến này sẽ phối hợp với các tàu chiến Mỹ hiện diện tại vùng Caribbean trong khuôn khổ chiến dịch Ngọn giáo phương Nam.

Trong khi đó, chính quyền Venezuela chỉ trích việc tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ là một mối đe dọa rõ rệt đối với nước này. Trong thông điệp gửi trực tiếp đến Mỹ ngày 15.11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi Washington hãy ngừng mang xung đột đến Caribbean, đến Nam Mỹ.

