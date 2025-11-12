Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới tới Mỹ Latinh, Venezuela chuẩn bị đáp trả

Trí Đỗ
Trí Đỗ
12/11/2025 07:33 GMT+7

Các quan chức Mỹ ngày 11.11 xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào khu vực Mỹ Latinh, đánh dấu bước leo thang quân sự mới và làm gia tăng thêm căng thẳng với Venezuela.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai tàu Ford đến vùng Caribbean, bổ sung vào đội hình 8 tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và máy bay F-35 hiện có ở khu vực.

Tàu Ford, được đưa vào sử dụng năm 2017, là tàu sân bay mới nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu, theo Reuters.

Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới tới Mỹ Latinh, Venezuela chuẩn bị đáp trả - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ

ẢNH: REUTERS

Lầu Năm Góc cho hay việc triển khai nhằm "ngăn chặn buôn bán ma túy và triệt phá tội phạm xuyên quốc gia".

Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính quyền của ông. Hồi tháng 8, Mỹ tăng gấp đôi phần thưởng cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela lên 50 triệu USD, cáo buộc ông liên quan mạng lưới buôn ma túy - điều mà Caracas bác bỏ.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 11.11 tuyên bố: "Mọi hành động tấn công sẽ được đáp trả bằng sự đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi không muốn xung đột".

Mỹ điều hai máy bay ném bom B-52 bay sát Venezuela

Venezuela được cho là đang triển khai hàng nghìn vũ khí, và chuẩn bị chiến lược kháng cự theo kiểu du kích hoặc gieo rắc hỗn loạn trong trường hợp bị Mỹ tấn công trên không hoặc trên bộ, theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin.

Tuy nhiên, quân đội Venezuela hiện đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, huấn luyện yếu và trang thiết bị xuống cấp. Một số chỉ huy thậm chí phải đàm phán với các doanh nghiệp địa phương để đảm bảo lương thực cho binh sĩ, theo các nguồn thạo tin.

"Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới đều biết đến sức mạnh của tên lửa Igla-S, và Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa như vậy", Tổng thống Maduro phát biểu trong một chương trình truyền hình nhà nước gần đây. Ông nói thêm rằng các tên lửa di động và người vận hành chúng đã được triển khai "đến ngọn núi cuối cùng, thị trấn cuối cùng và thành phố cuối cùng trong lãnh thổ".

Từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 19 cuộc không kích vào các tàu bị nghi buôn ma túy ở vùng Caribbean và ngoài khơi Thái Bình Dương, khiến 76 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Trump đã đề cập đến khả năng tiến hành các hoạt động trên bộ tại Venezuela, nói rằng "đất liền sẽ là mục tiêu tiếp theo" sau nhiều cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng biển Caribbean.

Trước các diễn biến trên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 11.11 bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng Caribbean. "Chúng tôi quan ngại về các hoạt động quân sự ở khu vực Caribbean vì chúng vi phạm luật pháp quốc tế và vì Pháp hiện diện ở khu vực này thông qua các lãnh thổ hải ngoại, nơi có hơn một triệu đồng bào của chúng tôi sinh sống. Do đó, họ có thể bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn do bất kỳ sự leo thang nào gây ra, điều mà rõ ràng là chúng ta muốn tránh", ông Barrot phát biểu.

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục tấn công tàu buôn nghi chở ma túy, Liên Hiệp Quốc cảnh báo

Mỹ tiếp tục tấn công tàu buôn nghi chở ma túy, Liên Hiệp Quốc cảnh báo

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đã tiêu diệt thêm 6 người trong các cuộc tấn công vào 2 tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương.

Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 bay sát Venezuela

Mỹ cân nhắc tấn công trực tiếp Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Venezuela Caribbean ma túy Tàu sân bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận