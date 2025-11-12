Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới tới Mỹ Latinh, Venezuela chuẩn bị đáp trả

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai tàu Ford đến vùng Caribbean, bổ sung vào đội hình 8 tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và máy bay F-35 hiện có ở khu vực.

Tàu Ford, được đưa vào sử dụng năm 2017, là tàu sân bay mới nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu, theo Reuters.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ ẢNH: REUTERS

Lầu Năm Góc cho hay việc triển khai nhằm "ngăn chặn buôn bán ma túy và triệt phá tội phạm xuyên quốc gia".

Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính quyền của ông. Hồi tháng 8, Mỹ tăng gấp đôi phần thưởng cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela lên 50 triệu USD, cáo buộc ông liên quan mạng lưới buôn ma túy - điều mà Caracas bác bỏ.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 11.11 tuyên bố: "Mọi hành động tấn công sẽ được đáp trả bằng sự đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi không muốn xung đột".

Mỹ điều hai máy bay ném bom B-52 bay sát Venezuela

Venezuela được cho là đang triển khai hàng nghìn vũ khí, và chuẩn bị chiến lược kháng cự theo kiểu du kích hoặc gieo rắc hỗn loạn trong trường hợp bị Mỹ tấn công trên không hoặc trên bộ, theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin.

Tuy nhiên, quân đội Venezuela hiện đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, huấn luyện yếu và trang thiết bị xuống cấp. Một số chỉ huy thậm chí phải đàm phán với các doanh nghiệp địa phương để đảm bảo lương thực cho binh sĩ, theo các nguồn thạo tin.

"Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới đều biết đến sức mạnh của tên lửa Igla-S, và Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa như vậy", Tổng thống Maduro phát biểu trong một chương trình truyền hình nhà nước gần đây. Ông nói thêm rằng các tên lửa di động và người vận hành chúng đã được triển khai "đến ngọn núi cuối cùng, thị trấn cuối cùng và thành phố cuối cùng trong lãnh thổ".

Từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 19 cuộc không kích vào các tàu bị nghi buôn ma túy ở vùng Caribbean và ngoài khơi Thái Bình Dương, khiến 76 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Trump đã đề cập đến khả năng tiến hành các hoạt động trên bộ tại Venezuela, nói rằng "đất liền sẽ là mục tiêu tiếp theo" sau nhiều cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng biển Caribbean.

Trước các diễn biến trên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 11.11 bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng Caribbean. "Chúng tôi quan ngại về các hoạt động quân sự ở khu vực Caribbean vì chúng vi phạm luật pháp quốc tế và vì Pháp hiện diện ở khu vực này thông qua các lãnh thổ hải ngoại, nơi có hơn một triệu đồng bào của chúng tôi sinh sống. Do đó, họ có thể bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn do bất kỳ sự leo thang nào gây ra, điều mà rõ ràng là chúng ta muốn tránh", ông Barrot phát biểu.