Mỹ cân nhắc tấn công trực tiếp Venezuela

Một số cố vấn cấp cao trong Nhà Trắng được cho là thúc đẩy hành động quyết liệt. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa ra quyết định và tỏ ra lưỡng lự vì lo ngại kế hoạch gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ hoặc có nguy cơ thất bại bẽ mặt.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này. Sau khi bắt đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng 1, chính quyền ông Trump đã tăng gấp đôi mức thưởng, lên 50 triệu USD cho việc bắt giữ Tổng thống Maduro.

Theo The New York Times, chính quyền đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra hướng dẫn pháp lý để mở rộng chiến dịch chống ma túy tại khu vực Caribbean hiện nay sang mục tiêu trên bờ tại Venezuela. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CBS News, ông Trump bác bỏ khả năng Mỹ sắp chiến tranh với Venezuela nhưng cho rằng thời gian cầm quyền của Tổng thống Maduro chỉ còn tính bằng ngày.

Tàu tuần dương USS Gettysburg mang tên lửa dẫn đường của Mỹ tại cảng Ponce, Puerto Rico ngày 4.11 ẢNH: REUTERS

Ông Maduro cáo buộc Mỹ đang sử dụng chiến dịch chống ma túy làm cái cớ cho việc thay đổi chế độ tại Caracas nhằm chiếm nguồn dầu mỏ của Venezuela. Từ tháng 9 đến nay, Mỹ đã thực hiện 16 cuộc tấn công tàu thuyền bị cáo buộc buôn ma túy tại các vùng biển Nam Mỹ, gồm biển Caribbean và đông Thái Bình Dương.

Vụ mới nhất được Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố vào sáng 5.11. Ít nhất 66 người thiệt mạng trong các cuộc không kích này. Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự hùng hậu tại Caribbean từ cuối tháng 8 với khoảng 10.000 quân nhân và đã thực hiện các cuộc diễn tập với máy bay ném bom B-52, B-1B gần Venezuela. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford với khoảng 5.000 thủy thủ đã được điều động bổ sung và dự kiến đến khu vực vào giữa tháng 11.

Các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào tàu buôn lậu ma túy có hợp pháp?

Nga đã lên án việc sử dụng vũ lực quân sự quá mức của Mỹ trong chiến dịch chống ma túy và khẳng định sự ủng hộ dành cho giới lãnh đạo Venezuela. Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Alexei Zhuravlyov cho biết Nga gần đây đã cung cấp các hệ thống phòng không Pantsir-S1 và Buk-M2E cho Venezuela và sẵn sàng cân nhắc gửi các vũ khí tấn công như tên lửa đạn đạo bội siêu thanh Oreshnik hay tên lửa hành trình Kalibr cho quốc gia Nam Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 4.11 khẳng định sẽ không có chuyện quân đội Mỹ được đưa đến Mexico để chống các nhóm tội phạm ma túy, theo AFP. NBC News trước đó một ngày đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang huấn luyện binh sĩ và sĩ quan tình báo cho một nhiệm vụ tiềm tàng tại Mexico. Tuy nhiên, Tổng thống Sheinbaum tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra và nhấn mạnh Mexico không đồng ý với bất kỳ sự can thiệp nào.