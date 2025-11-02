Mỹ không định tấn công Venezuela?

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đưa ra ý kiến tương tự khi được yêu cầu phản hồi về bài báo đăng trên tờ Miami Herald có nội dung Mỹ chuẩn bị có hành động quân sự nhằm vào Venezuela. Trên X, Ngoại trưởng Rubio chỉ trích tờ báo đã đăng bài có nội dung sai sự thật vì tin nhầm nguồn tin.

Từ đầu tháng 9, Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribbean và phía đông Thái Bình Dương. Lầu Năm Góc hiện triển khai 8 tàu hải quân đến vùng Caribbean, đưa các tiêm kích tàng hình F-35 đến Puerto Rico, và điều động nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Mỹ đã phá hủy 14 tàu và tàu bán ngầm, giết chết ít nhất 62 người. Sự hiện diện quân sự rầm rộ của Mỹ dẫn đến lo ngại rằng Mỹ đang có mưu đồ "thay đổi thể chế" ở Venezuela.

Tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi Trinidad và Tobago, gần Venezuela hôm 30.10 ảnh: AFP

Trong một diễn biến liên quan, các lãnh đạo đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ của ủy ban Quân vụ Thượng Mỹ hôm 31.10 cho biết Nhà Trắng đến nay vẫn chưa cung cấp chi tiết về chiến dịch chống ma túy ở vùng biển ngoài khơi Venezuela. Ủy ban cũng chưa nhận được phản hồi đầy đủ từ Nhà Trắng về cơ sở pháp lý cho những hành động quân sự này, dù thư yêu cầu đã gửi đi từ ngày 23.9, theo Reuters.

Trước yêu cầu bình luận, ông Kingsley Wilson, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, khẳng định một số tài liệu đã được chuyển cho ủy ban hôm 31.10. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cùng ngày đã tổ chức cuộc điều trần thứ tư để thông tin về chiến dịch quân sự chống ma túy cho phía Thượng viện Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục giữa Mỹ và Venezuela, quân đội đảo quốc Trinidad và Tobago từ ngày 31.10 đã chuyển sang tình trạng cảnh giác cao độ. Toàn bộ quân nhân nhận lệnh quay về căn cứ. Theo AFP, lực lượng vũ trang Trinidad và Tobago hiện đặt ở mức báo động cấp một. Còn phía cảnh sát thông báo tạm dừng việc xét duyệt nghỉ phép cho đến khi có thông báo mới.

Đảo quốc Trinidad và Tobago nằm cách bờ biển Venezuela vỏn vẹn 11 km ở điểm gần nhất. Và việc huy động lực lượng đã diễn ra sau khi Mỹ tiến hành các đợt không kích ở vùng Caribbean và phía đông Thái Bình Dương. Động thái của quân đội đã gây hoang mang cho thủ đô Port of Spain, với nhiều người dân đổ xô mua thực phẩm và nhiên liệu tích trữ. Giới chức nước này đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, khẳng định: "Chính phủ Trinidad và Tobago đang liên lạc chặt chẽ với Sứ quán Mỹ tại thủ đô Port of Spain".

Trong một diễn biến khác, phát biểu trước diễn đàn đối thoại an ninh ở Bahrain hôm 31.10, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard khẳng định chiến lược "thay đổi chế độ hoặc tái thiết quốc gia" của Mỹ đã chấm dứt dưới thời Tổng thống Donald Trump, theo AP.



