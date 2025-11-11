Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ tiếp tục tấn công tàu buôn nghi chở ma túy, Liên Hiệp Quốc cảnh báo

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/11/2025 08:54 GMT+7

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đã tiêu diệt thêm 6 người trong các cuộc tấn công vào 2 tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương.

Trong bài đăng trên nền tảng X ngày 10.11, Bộ trưởng Hegseth cho biết vụ tấn công diễn ra hôm 9.11, nhắm vào 2 thuyền nghi chở ma túy, mỗi thuyền có 3 người. "Cả 6 người đều thiệt mạng. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương", ông viết.

Ông Hegseth cho rằng 2 tàu này "do các Tổ chức khủng bố được chỉ định vận hành", nhưng không nêu rõ nhóm nào.

Mỹ tiếp tục tấn công tàu buôn nghi chở ma túy, Liên Hiệp Quốc cảnh báo - Ảnh 1.

Một chiếc thuyền nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương

ẢNH: Secretary of War Pete Hegseth/X

Một video do ông Hegseth đăng kèm cho thấy một con tàu phát nổ giữa biển, trong khi một tàu khác bị phá hủy khi đang neo đậu. Tính đến nay, các cuộc tấn công của Mỹ đã phá hủy ít nhất 20 tàu, gồm 19 tàu nhỏ và một tàu bán ngầm.

"Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng ta đang bảo vệ quê hương và tiêu diệt những băng nhóm khủng bố đe dọa đất nước và người dân Mỹ", ông Hegseth tuyên bố.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump từng thông báo với Quốc hội rằng Mỹ đang "tham gia vào xung đột vũ trang" với các băng nhóm ma túy ở Mỹ Latinh, xem đây là các nhóm khủng bố để biện minh cho việc tấn công, theo AFP.

Phía Mỹ chưa công bố bằng chứng xác thực cho thấy các tàu bị tấn công thực sự liên quan hoạt động buôn ma túy hoặc đe dọa an ninh Mỹ.

Các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào tàu nghi buôn lậu ma túy có hợp pháp?

Theo Reuters, đây là vụ việc mới nhất trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm trấn áp tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Chiến dịch được khởi động từ tháng 9 dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã kêu gọi Mỹ ngừng các cuộc tấn công. Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk ngày 10.11 cho rằng có "dấu hiệu rõ ràng" cho thấy các cuộc tấn công này vi phạm luật nhân quyền quốc tế.

"Trước hết, tôi kêu gọi chính phủ Mỹ cần điều tra, bởi vì họ cần phải... tự hỏi mình câu hỏi: liệu đây có phải là hành vi vi phạm luật nhân quyền quốc tế không? Liệu đây có phải là hành vi giết người ngoài vòng pháp luật không?", ông Turk nói với AFP.

Chiến dịch tấn công tàu thuyền nghi chở ma túy diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribbean, với 6 tàu hải quân đã hoạt động trong khu vực và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ được triển khai trong vài ngày tới.

Mỹ khẳng định nhiệm vụ nhằm chống buôn bán ma túy, trong khi Venezuela cáo buộc đây là động thái đe dọa và tìm cách lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

