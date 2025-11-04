Mỹ tính đưa lính, đặc vụ CIA vào lãnh thổ Mexico chống ma túy?

Một thành viên băng nhóm Sinaloa Cartel ở bang Sinaloa (Mexico) năm 2022 ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin này, chiến dịch mới sẽ bao gồm việc triển khai binh sĩ và đặc vụ tình báo Mỹ đến Mexico để tấn công các phòng thí nghiệm ma túy và trừ khử các trùm băng nhóm buôn lậu.

Hai quan chức Mỹ cho biết các giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chống ma túy đã bắt đầu. Tuy nhiên, hiện lực lượng Mỹ vẫn chưa được triển khai đến Mexico. Quy mô chiến dịch vẫn trong quá trình thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng.

Lực lượng tham gia chủ yếu đến từ Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Liên quân (JSOC) và sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của cộng đồng tình báo Mỹ theo quy chế "Title 50". Các thành viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng sẽ tham gia vào chiến dịch này.

Sứ mệnh đưa lực lượng Mỹ tấn công mục tiêu của các băng nhóm ma túy trên lãnh thổ Mexico sẽ mở ra một mặt trận mới trong chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump chống ma túy ở Tây Bán cầu.

Cho đến nay, chính quyền ông Trump mới tập trung vào Venezuela và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy.

Các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào tàu buôn lậu ma túy có hợp pháp?

Kế hoạch trên cũng sẽ đánh dấu sự thay đổi so với các chính quyền Mỹ trước đây, theo đó Washington thường triển khai các nhóm CIA, quân đội và lực lượng thực thi pháp luật hỗ trợ Mexico trong cuộc chiến chống ma túy, nhưng không trực tiếp hành động trên lãnh thổ láng giềng.

Nếu được thông qua, chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch giữ bí mật chiến dịch và không công khai các hành động liên quan. Điều này tương tự cách Nhà Trắng và Lầu Năm Góc xử lý các vụ tấn công tàu nghi buôn ma túy, theo các quan chức và cựu quan chức Mỹ.

CIA từ chối bình luận. Lầu Năm Góc đề nghị chuyển câu hỏi cho Nhà Trắng.