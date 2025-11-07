Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 bay sát Venezuela

Cụ thể, dữ liệu từ chuyên trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy 2 máy bay ném bom B-52 bay song song với bờ biển Venezuela, sau đó bay vòng về phía đông bắc thủ đô Caracas (Venezuela) trước khi quay trở lại dọc theo bờ biển, bay về phía bắc và bay xa hơn ra biển.

Một chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ Ảnh: Không quân Mỹ

Hiện chưa có phản ứng của Mỹ cũng như Venezuela đối với thông tin về chuyến bay mới nói trên của B-52. Đây ít nhất là lần thứ tư máy bay quân sự Mỹ bay gần Venezuela kể từ giữa tháng 10. AFP chỉ ra B-52 đã bay như thế một lần trước đó, và máy bay ném bom B-1B bay 2 lần.

Chuyến bay mới của B-52 diễn ra trong bối cảnh Washington đang tiến hành một chiến dịch quân sự mà họ tuyên bố nhằm chống lại những nghi phạm buôn bán ma túy trong khu vực, triển khai lực lượng hải quân và không quân mà họ cho là nhằm kiềm chế nạn buôn người.

Mỹ đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R.Ford đến Mỹ Latinh, triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico và hiện có 6 tàu của Hải quân Mỹ ở vùng Caribbean như một phần trong nỗ lực chống ma túy.

Cũng trong ngày 6.11, các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã chặn một nghị quyết ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công Venezuela mà không có sự cho phép của quốc hội, một ngày sau khi các quan chức thuộc chính quyền Trump nói với các nhà lập pháp rằng Washington hiện không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Venezuela, theo Reuters.

Chỉ có hai trong số các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ nghị quyết trên, cho thấy sự ủng hộ của đảng này đối với việc chính quyền Trump tăng cường quân sự ở nam Caribbean, sau hai tháng tấn công chết người vào các tàu thuyền ngoài khơi Venezuela.

AFP dẫn số liệu mới nhất từ Mỹ cho hay lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công vào ít nhất 17 tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy kể từ đầu tháng 9, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy các tàu bị họ nhắm mục tiêu được sử dụng để buôn bán ma túy hoặc gây ra mối đe dọa cho nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang sử dụng chiến dịch chống ma túy làm cái cớ cho việc thay đổi chế độ tại Caracas. Hôm 25.10, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố nước này đang tiến hành các cuộc tập trận nhằm bảo vệ bờ biển trước bất kỳ "hoạt động ngầm" tiềm tàng, theo AFP.