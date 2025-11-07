Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 bay sát Venezuela

Văn Khoa
Văn Khoa
07/11/2025 08:23 GMT+7

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay trên biển Caribbean dọc theo bờ biển Venezuela hôm 6.11, theo AFP.

Cụ thể, dữ liệu từ chuyên trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy 2 máy bay ném bom B-52 bay song song với bờ biển Venezuela, sau đó bay vòng về phía đông bắc thủ đô Caracas (Venezuela) trước khi quay trở lại dọc theo bờ biển, bay về phía bắc và bay xa hơn ra biển.

Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 bay sát Venezuela- Ảnh 1.

Một chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ

Ảnh: Không quân Mỹ

Hiện chưa có phản ứng của Mỹ cũng như Venezuela đối với thông tin về chuyến bay mới nói trên của B-52. Đây ít nhất là lần thứ tư máy bay quân sự Mỹ bay gần Venezuela kể từ giữa tháng 10. AFP chỉ ra B-52 đã bay như thế một lần trước đó, và máy bay ném bom B-1B bay 2 lần.

Chuyến bay mới của B-52 diễn ra trong bối cảnh Washington đang tiến hành một chiến dịch quân sự mà họ tuyên bố nhằm chống lại những nghi phạm buôn bán ma túy trong khu vực, triển khai lực lượng hải quân và không quân mà họ cho là nhằm kiềm chế nạn buôn người.

Mỹ đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R.Ford đến Mỹ Latinh, triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico và hiện có 6 tàu của Hải quân Mỹ ở vùng Caribbean như một phần trong nỗ lực chống ma túy.

Cũng trong ngày 6.11, các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã chặn một nghị quyết ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công Venezuela mà không có sự cho phép của quốc hội, một ngày sau khi các quan chức thuộc chính quyền Trump nói với các nhà lập pháp rằng Washington hiện không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Venezuela, theo Reuters.

Chỉ có hai trong số các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ nghị quyết trên, cho thấy sự ủng hộ của đảng này đối với việc chính quyền Trump tăng cường quân sự ở nam Caribbean, sau hai tháng tấn công chết người vào các tàu thuyền ngoài khơi Venezuela.

AFP dẫn số liệu mới nhất từ Mỹ cho hay lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công vào ít nhất 17 tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy kể từ đầu tháng 9, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy các tàu bị họ nhắm mục tiêu được sử dụng để buôn bán ma túy hoặc gây ra mối đe dọa cho nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang sử dụng chiến dịch chống ma túy làm cái cớ cho việc thay đổi chế độ tại Caracas. Hôm 25.10, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố nước này đang tiến hành các cuộc tập trận nhằm bảo vệ bờ biển trước bất kỳ "hoạt động ngầm" tiềm tàng, theo AFP.

Tin liên quan

Mỹ tính nhiều phương án nhắm vào Venezuela, Nga cân nhắc gửi tên lửa cho Venezuela

Mỹ tính nhiều phương án nhắm vào Venezuela, Nga cân nhắc gửi tên lửa cho Venezuela

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị hàng loạt phương án quân sự nhằm gây sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong khi Nga cân nhắc cung cấp tên lửa cho quốc gia Nam Mỹ.

Mỹ đưa B-1B áp sát, Venezuela tố CIA mưu toan tạo cớ gây chiến

Venezuela có động thái quân sự sau lệnh mới của Lầu Năm Góc

Khám phá thêm chủ đề

B-52 Venezuela Trump ma túy Caribbean
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận