Tổng thống Trump nói gần như đã ra quyết định về Venezuela

Tàu sân bay Mỹ gia nhập lực lượng gồm 15.000 quân nhân nước này đang có mặt tại khu vực, trong đó có khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ trên một tàu tấn công đổ bộ.

Tàu sân bay USS Gerald R.Ford diễn tập tại Caribbean ngày 13.1 Ảnh: AFP

Quan chức Mỹ tiết lộ "mọi thứ đang được chuẩn bị" cho khả năng tiến tới hành động quân sự một khi nhận được lệnh từ Tổng tư lệnh quân đội Mỹ là Tổng thống Donald Trump. Những ngày qua, giới chức chính quyền Washington vẫn tiếp tục tổ chức những cuộc họp cấp cao với các nghị sĩ Quốc hội và lãnh đạo nước ngoài, trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự vẫn đang diễn ra.

Trong 2 ngày liên tiếp tại Nhà Trắng, ông Trump đã xem xét nhiều phương án quân sự, bao gồm triển khai lực lượng đặc nhiệm và thậm chí cả phương án hành động trực tiếp trên lãnh thổ Venezuela. Đài CNN dẫn lời 4 nguồn thạo tin cho hay các quan chức Mỹ đã trình bày các phương án trên cho Tổng thống Trump, trong lúc nhà lãnh đạo cân nhắc rủi ro và lợi ích có thể thu hoạch được từ hành động quân sự đối với Venezuela.

Mỹ mở chiến dịch dẹp 'khủng bố ma túy' ở Tây Bán cầu

Ngày 15.11 (giờ VN), Tổng thống Trump đã nói với các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một rằng ông gần như đã đưa ra quyết định về hướng hành động tại Venezuela theo sau hàng loạt cuộc họp cấp cao. "Tôi gần như đã quyết định được rồi", ông Trump cho biết và nói thêm rằng trong khi vẫn chưa thể tiết lộ quyết định nhưng ông "phần nào đã có sự lựa chọn", theo Reuters.

Theo phân tích của tờ The New York Times, có khả năng Tổng thống Mỹ đang hy vọng sự hiện diện quân sự hùng hậu của nước này ở vị trí sát sườn Venezuela sẽ buộc chính quyền người đồng cấp Nicolás Maduro phải đưa ra nhượng bộ. Trước tình thế trên, các đồng minh của Mỹ như Anh bắt đầu ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Washington vì không muốn những thông tin này được Mỹ sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tàu nghi chở ma túy mà theo phía đồng minh là hành động phi pháp.

Về Venezuela, Tổng thống Maduro đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, sau khi có dấu hiệu cho thấy Washington đang chuyển sang lập trường mới và theo hướng cứng rắn hơn. Tại Caracas hôm 15.11 (giờ VN), ông Maduro cảnh báo sự can thiệp của Mỹ có thể mở đường cho "một Gaza tiếp theo", hoặc "một Afghanistan mới". Trong thông điệp gửi trực tiếp đến Mỹ, Tổng thống Venezuela kêu gọi Washington hãy ngừng mang chiến tranh đến Caribbean, đến Nam Mỹ.

Việc mở rộng sự can dự tại khu vực cũng dẫn đến nguy cơ làm rạn nứt liên minh chính trị giúp ông Trump quay về Nhà Trắng, theo phân tích của Đài CNN. "Người Mỹ không bỏ phiếu cho ông Trump để đưa nước này vào một cuộc xung đột kéo dài ở Mỹ La tinh", CNN dẫn lời một viên chức làm việc cho đảng Cộng hòa ở Quốc hội Mỹ.