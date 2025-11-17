Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Trump nói gần như đã ra quyết định về Venezuela

Thụy Miên
Thụy Miên
17/11/2025 05:45 GMT+7

Hôm qua (giờ địa phương), tàu sân bay lớn nhất thế giới là USS Gerald R.Ford của Mỹ đến khu vực phía bắc biển Caribbean trong bối cảnh căng thẳng với Venezuela tiếp tục leo thang, theo Đài NPR dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ không nêu tên.

 Tàu sân bay Mỹ gia nhập lực lượng gồm 15.000 quân nhân nước này đang có mặt tại khu vực, trong đó có khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ trên một tàu tấn công đổ bộ.

Tổng thống Trump nói gần như đã ra quyết định về Venezuela - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R.Ford diễn tập tại Caribbean ngày 13.1

Ảnh: AFP

Quan chức Mỹ tiết lộ "mọi thứ đang được chuẩn bị" cho khả năng tiến tới hành động quân sự một khi nhận được lệnh từ Tổng tư lệnh quân đội Mỹ là Tổng thống Donald Trump. Những ngày qua, giới chức chính quyền Washington vẫn tiếp tục tổ chức những cuộc họp cấp cao với các nghị sĩ Quốc hội và lãnh đạo nước ngoài, trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự vẫn đang diễn ra.

Trong 2 ngày liên tiếp tại Nhà Trắng, ông Trump đã xem xét nhiều phương án quân sự, bao gồm triển khai lực lượng đặc nhiệm và thậm chí cả phương án hành động trực tiếp trên lãnh thổ Venezuela. Đài CNN dẫn lời 4 nguồn thạo tin cho hay các quan chức Mỹ đã trình bày các phương án trên cho Tổng thống Trump, trong lúc nhà lãnh đạo cân nhắc rủi ro và lợi ích có thể thu hoạch được từ hành động quân sự đối với Venezuela.

Mỹ mở chiến dịch dẹp 'khủng bố ma túy' ở Tây Bán cầu

Ngày 15.11 (giờ VN), Tổng thống Trump đã nói với các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một rằng ông gần như đã đưa ra quyết định về hướng hành động tại Venezuela theo sau hàng loạt cuộc họp cấp cao. "Tôi gần như đã quyết định được rồi", ông Trump cho biết và nói thêm rằng trong khi vẫn chưa thể tiết lộ quyết định nhưng ông "phần nào đã có sự lựa chọn", theo Reuters.

Theo phân tích của tờ The New York Times, có khả năng Tổng thống Mỹ đang hy vọng sự hiện diện quân sự hùng hậu của nước này ở vị trí sát sườn Venezuela sẽ buộc chính quyền người đồng cấp Nicolás Maduro phải đưa ra nhượng bộ. Trước tình thế trên, các đồng minh của Mỹ như Anh bắt đầu ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Washington vì không muốn những thông tin này được Mỹ sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tàu nghi chở ma túy mà theo phía đồng minh là hành động phi pháp.

Về Venezuela, Tổng thống Maduro đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, sau khi có dấu hiệu cho thấy Washington đang chuyển sang lập trường mới và theo hướng cứng rắn hơn. Tại Caracas hôm 15.11 (giờ VN), ông Maduro cảnh báo sự can thiệp của Mỹ có thể mở đường cho "một Gaza tiếp theo", hoặc "một Afghanistan mới". Trong thông điệp gửi trực tiếp đến Mỹ, Tổng thống Venezuela kêu gọi Washington hãy ngừng mang chiến tranh đến Caribbean, đến Nam Mỹ.

Việc mở rộng sự can dự tại khu vực cũng dẫn đến nguy cơ làm rạn nứt liên minh chính trị giúp ông Trump quay về Nhà Trắng, theo phân tích của Đài CNN. "Người Mỹ không bỏ phiếu cho ông Trump để đưa nước này vào một cuộc xung đột kéo dài ở Mỹ La tinh", CNN dẫn lời một viên chức làm việc cho đảng Cộng hòa ở Quốc hội Mỹ.

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc tấn công trực tiếp Venezuela

Mỹ cân nhắc tấn công trực tiếp Venezuela

Tờ The New York Times hôm qua (5.11) loan tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các phương án quân sự nhằm vào Venezuela, gồm khả năng không kích các cơ sở quân sự, chiếm các mỏ dầu, thậm chí hạ bệ Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 bay sát Venezuela

Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới tới Mỹ Latinh, Venezuela chuẩn bị đáp trả

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Trump Venezuela Tàu sân bay Mỹ quân sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận