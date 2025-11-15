Hai hoa hậu của Venezuela tới thăm Đại sứ quán Việt Nam

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhiệt liệt chúc mừng hoa hậu Anna Blanco Flores được cử làm đại diện của Venezuela tham dự cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025 (Miss Charm 2025) và hoa hậu Tina Batson tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế (Miss Cosmo 2025) sẽ được tổ chức tại TP.HCM trong tháng 12.2025.

Ông Vũ Trung Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, tiếp Miss Charm Venezuela 2025 ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Chia sẻ khái quát thông tin về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, ông Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia có lịch sử văn hóa lâu đời, người dân hiếu khách, phong cảnh đẹp và ẩm thực phong phú. Hơn thế nữa, Việt Nam còn được coi là một trong những điểm đến thân thiện, an toàn nhất trên thế giới.

Đại sứ tin tưởng chuyến thăm và tham dự cuộc thi Miss Charm 2025 và Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam của hai hoa hậu sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, góp phần vào hoạt động giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Venezuela.

Ông Vũ Trung Mỹ tiếp Miss Cosmo Venezuela 2025 ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Trong khi đó, các hoa hậu Anna Blanco Flores và Tina Batson cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

"Từ lâu tôi đã được biết đến đất nước Việt Nam với truyền thống nghìn năm văn hiến. Đó là đất nước của những người dân hiền hòa, yêu chuộng hòa bình, kiên cường trong đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do và ngày nay là một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ", hoa hậu Annna Blanco Flores chia sẻ.

Về phần mình, hoa hậu Tina Batson cho biết, cô rất vinh dự được đại diện cho Venezuela tham dự sự kiện sắc đẹp quốc tế Miss Cosmo được tổ chức tại Việt Nam. Cô rất hào hứng cũng như hy vọng đây sẽ là cơ hội để trải nghiệm những nét đẹp về lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đến gần hơn với cuộc sống, con người Việt Nam.

Ông Vũ Trung Mỹ tặng quà cho hoa hậu Tina Batson ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Hoa hậu Tina Batson nhấn mạnh, đến với Miss Cosmo, cô sẽ giới thiệu với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về một đất nước Venezuela yêu chuộng hòa bình, mến khách, về một dân tộc giàu bản sắc và các giá trị truyền thống.

Cô còn cho biết thêm mình sinh ra và lớn lên tại bang Anzoátegui (Đông Bắc Venezuela). Từ nhỏ, cô đã yêu thích bầu trời và điều này đã thôi thúc cô theo đuổi sự nghiệp hàng không và đã trở thành phi công thương mại.

Miss Cosmo Venezuela 2025 thích thú khi diện áo dài Việt Nam ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Ngoài niềm đam mê với bầu trời, Tina còn yêu thích nghệ thuật, hội họa và là nhà tâm lý học. Cô thông thạo tiếng Tây Ban Nha, sử dụng tốt tiếng Anh, tiếng Đức, ngôn ngữ ký hiệu. Hiện nay, Tina đang dẫn dắt dự án "Đôi cánh ước mơ", một sáng kiến nhằm khuyến khích trẻ em và thanh thiếu niên tin tưởng vào tiềm năng của mình, nuôi dưỡng tài năng và nhớ rằng ước mơ không có giới hạn khi được theo đuổi bằng tình yêu và lòng dũng cảm.

Nhân dịp đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Venuezuela, các hoa hậu cũng được tìm hiểu về những nét đặc sắc của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, được trải nghiệm các món ăn như nem, bánh cuốn… và các trang phục truyền thống như áo dài, nón lá, đàn bầu…

Hoa hậu Tina Batson cũng rất thích món bánh cuốn Việt Nam ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Hoa hậu Anna Blanco Flores không chỉ thích bánh cuốn mà còn mê tiếng đàn bầu ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Trao đổi thêm với Báo Thanh Niên, ông Vũ Trung Mỹ cho biết một trong những chủ trương của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước nói chung và tại Venezuela nói riêng là lan tỏa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của đất nước mình đến bạn bè khắp thế giới.

"Các hoa hậu chính là những đại sứ có vai trò hết sức tích cực trong việc kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Venezuela. Vì thế, trong buổi gặp gỡ, chúng tôi đã trao đổi, giới thiệu rất chân tình với các hoa hậu về kinh tế, văn hóa, xã hội... của đất nước mình", ông Vũ Trung Mỹ thổ lộ.

Hoa hậu Tina Batson tìm hiểu các sản phẩm mỹ thuật của Việt Nam ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VENEZUELA CUNG CẤP

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela còn mong muốn thông qua cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức tại Việt Nam sắp tới đây, các hoa hậu sẽ truyền được thông điệp một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới cho mọi người, nhất là giới trẻ tại quốc gia của họ và toàn thể thế giới.

Tina Batson cao 1m73, từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2020, Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2024 (Miss Grand Venezuela 2024). Hoa hậu Anna Blanco Flores sinh năm 1999 tại thủ đô Caracas cao 1m82, cô từng tốt nghiệp ngành biểu diễn âm nhạc đại chúng tại Canada, thành thạo tiếng Anh. Hiện cô là người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ piano và guitar.



