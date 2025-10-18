Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ

Những ngày qua, tại khu đô thị Nam Cầu Dài (P.Đồng Hới, Quảng Trị), gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương cùng với đơn vị thi công đang tất bật dựng rạp cưới để tổ chức bữa tiệc thân mật mừng lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Vị trí đặt rạp cưới nằm bên sông Nhật Lệ, từ đây có thể nhìn bao quát toàn thành phố ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng nay 18.10, vị trí tổ chức bữa tiệc cực kỳ đắc địa, đặt ở khu đô thị mới ngay sát bên bờ sông Nhật Lệ thơ mộng. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát cả Đồng Hới, gồm bán đảo Bảo Ninh, cửa biển Nhật Lệ, cầu Nhật Lệ 1, cầu Nhật Lệ 2…

Gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương cùng đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các hạng mục để kịp cho bữa tiệc mừng chiều 22.10 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại đây, trên nền đất đã được lu lèn, rải thảm nhựa đã thấy dựng hệ thống rạp mái vòm hết sức hoành tráng. Đến sáng 18.10, về cơ bản đội thi công hoàn thành khung vòm, chuẩn bị đến các công đoạn trang trí, lắp đặt hệ thống đèn LED trên sân khấu, lắp đặt hệ thống sàn gỗ, trải thảm…

Rạp cưới rộng cả ngàn mét vuông dự kiến sẽ đón hàng trăm khách đến dự tiệc thân mật vào chiều 22.10.

Rạp cưới mái vòm hoành tráng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Rất nhiều cấu kiện nặng được sử dụng thi công rạp cưới ẢNH: NGUYỄN PHÚC





Phần sàn của rạp cưới được đóng ván gỗ và phủ lớp thảm lên trên ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 16.10, lễ ăn hỏi (lễ nạp tài) của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương diễn ra tại gia đình nhà gái ở xã Đông Thành (Thanh Hóa) trong sự hân hoan của đôi bên gia đình và người dân địa phương.

Lễ nạp tài của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Tập Đoàn Sơn Hải

Lễ nạp tài trở nên viral trên mạng xã hội khi nhiều hình ảnh, clip về cặp đôi và người thân được chia sẻ mạnh mẽ cùng nhiều lời chúc phúc.

Không gian lễ nạp tài ẢNH: NGÔ NHUNG

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Với chiều cao 1,75m và nhan sắc rạng ngời, cô cũng đã vào Top 13 tại cuộc thi Miss World 2021. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Nhan sắc rạng ngời của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương ẢNH: NGÔ NHUNG

Vị hôn phu của cô, thiếu gia Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994 tại Quảng Trị. Anh là một doanh nhân trẻ tài năng, được biết đến là người kế vị của Tập đoàn Sơn Hải - một trong những tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam.