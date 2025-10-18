Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/10/2025 13:47 GMT+7

Để chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào ngày 22.10 của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải), đơn vị thi công đang khẩn trương dựng rạp cưới khổng lồ bên bờ sông Nhật Lệ.

Những ngày qua, tại khu đô thị Nam Cầu Dài (P.Đồng Hới, Quảng Trị), gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương cùng với đơn vị thi công đang tất bật dựng rạp cưới để tổ chức bữa tiệc thân mật mừng lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ- Ảnh 1.

Vị trí đặt rạp cưới nằm bên sông Nhật Lệ, từ đây có thể nhìn bao quát toàn thành phố

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng nay 18.10, vị trí tổ chức bữa tiệc cực kỳ đắc địa, đặt ở khu đô thị mới ngay sát bên bờ sông Nhật Lệ thơ mộng. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát cả Đồng Hới, gồm bán đảo Bảo Ninh, cửa biển Nhật Lệ, cầu Nhật Lệ 1, cầu Nhật Lệ 2…

Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ- Ảnh 2.

Gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương cùng đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các hạng mục để kịp cho bữa tiệc mừng chiều 22.10

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại đây, trên nền đất đã được lu lèn, rải thảm nhựa đã thấy dựng hệ thống rạp mái vòm hết sức hoành tráng. Đến sáng 18.10, về cơ bản đội thi công hoàn thành khung vòm, chuẩn bị đến các công đoạn trang trí, lắp đặt hệ thống đèn LED trên sân khấu, lắp đặt hệ thống sàn gỗ, trải thảm… 

Rạp cưới rộng cả ngàn mét vuông dự kiến sẽ đón hàng trăm khách đến dự tiệc thân mật vào chiều 22.10.

Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ- Ảnh 3.

Rạp cưới mái vòm hoành tráng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ- Ảnh 4.

Rất nhiều cấu kiện nặng được sử dụng thi công rạp cưới

ẢNH: NGUYỄN PHÚC


Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ- Ảnh 5.

Phần sàn của rạp cưới được đóng ván gỗ và phủ lớp thảm lên trên

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 16.10, lễ ăn hỏi (lễ nạp tài) của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương diễn ra tại gia đình nhà gái ở xã Đông Thành (Thanh Hóa) trong sự hân hoan của đôi bên gia đình và người dân địa phương.

Lễ nạp tài của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Tập Đoàn Sơn Hải

Lễ nạp tài trở nên viral trên mạng xã hội khi nhiều hình ảnh, clip về cặp đôi và người thân được chia sẻ mạnh mẽ cùng nhiều lời chúc phúc.

Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ- Ảnh 6.

Không gian lễ nạp tài

ẢNH: NGÔ NHUNG

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Với chiều cao 1,75m và nhan sắc rạng ngời, cô cũng đã vào Top 13 tại cuộc thi Miss World 2021. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 'thiếu gia' Sơn Hải bên sông Nhật Lệ- Ảnh 7.

Nhan sắc rạng ngời của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương

ẢNH: NGÔ NHUNG

Vị hôn phu của cô, thiếu gia Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994 tại Quảng Trị. Anh là một doanh nhân trẻ tài năng, được biết đến là người kế vị của Tập đoàn Sơn Hải - một trong những tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam.

Tin liên quan

Gia thế khủng của chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Gia thế khủng của chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Ngày 16.10, thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ ăn hỏi nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Chồng của nàng hậu sinh năm 2001 được biết đến là tổng giám đốc một tập đoàn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp 'lên xe hoa' với bạn trai thiếu gia

Khám phá thêm chủ đề

Đỗ Thị Hà Sơn Hải rạp cưới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận