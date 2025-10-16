Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Gia thế khủng của chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Lạc Xuân
Lạc Xuân
16/10/2025 13:39 GMT+7

Ngày 16.10, thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ ăn hỏi nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Chồng của nàng hậu sinh năm 2001 được biết đến là tổng giám đốc một tập đoàn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Ảnh: Ngô Nhung

Sáng 16.10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương được tổ chức tại nhà riêng cô dâu ở xã Đông Thành (Thanh Hóa). Không gian ngày trọng đại được trang hoàng theo hai màu chủ đạo là xanh và trắng, với nhiều hoa tươi bắt mắt.

Trong ngày đặc biệt, Đỗ Thị Hà và chồng cùng diện áo dài trắng được thêu tay tỉ mỉ. Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng, để tóc buông xõa tự nhiên, khoe nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Lễ ăn hỏi có sự tham gia của đại diện gia đình hai bên, người thân và số ít bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Dàn phù dâu có Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo, Minh Thư...

Đỗ Thị Hà cưới Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải 

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia Nguyễn Viết Vương vài năm qua nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Chính vì thế, thông tin Hoa hậu Việt Nam 2020 sắp lên xe hoa nhận được nhiều chú ý. Hôn phu của nàng hậu này là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông ở tỉnh Quảng Trị.

Gia thế khủng của chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Ảnh 2.

Cô dâu và chú rể khoe nụ cười hạnh phúc trong ngày trọng đại

Ảnh: Ngô Nhung

Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, quê quán tại Quảng Trị. Anh là con trai ông Nguyễn Viết Hải (sáng lập và giữ vai trò là Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Sơn Hải). Trái ngược với sự nổi tiếng của cô dâu Đỗ Thị Hà, chú rể khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Trước đó, cả hai trải qua gần 2 năm hẹn hò kín đáo trước khi về chung một nhà. Người đẹp nhiều lần "úp mở" về chuyện tình cảm nhưng giấu kín danh tính người bạn đời. Trong thời gian hẹn hò, cả hai thường xuyên đi du lịch ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà từng cho biết cô không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm cá nhân. "Không phải tôi giấu nhưng tôi muốn giữ cho họ sự bình yên. Tôi là người của công chúng, đã có nhiều sự chú ý rồi. Tôi không muốn những người xung quanh cũng nhận điều đó. Tôi muốn họ được sống trong sự bình yên, hồn nhiên và thoải mái", cô bày tỏ.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Mỹ nhân quê Thanh Hóa trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và vào top 13 chung cuộc. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô ít tham dự các sự kiện giải trí, tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Hôn lễ của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ diễn ra vào cuối tháng 10.

Khám phá thêm chủ đề

Đỗ Thị Hà Hoa hậu Đỗ Thị Hà Tập Đoàn Sơn Hải Kết hôn doanh nhân
