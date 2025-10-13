Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vẻ ngoài khác lạ của Hoa hậu Việt Nam

Minh Hy
Minh Hy
13/10/2025 12:10 GMT+7

Khác với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh hiếm hoi khoe vẻ ngoài gợi cảm với trang phục cá tính khi tham gia một sự kiện thời trang.

Hoa hậu Việt Nam 2024 khoe dáng gợi cảm ở tuổi 21

Tối 12.10, Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh có mặt tại đêm chung kết Vietnam Next Top Model 2025 với tư cách khách mời. Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ, Trúc Linh khiến người hâm mộ bất ngờ khi diện áo cúp ngực, váy ngắn kết hợp với boost cao. Đây cũng là phong cách được các bạn trẻ yêu thích thời gian gần đây.

Vẻ ngoài khác lạ của Hoa hậu Việt Nam sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 1.

Diện mạo của Hoa hậu Việt Nam 2024 sau 3 tháng đăng quang

Ảnh: Minh Hy

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết sau 3 tháng đăng quang cô nhận được nhiều ý kiến khuyên rằng hãy thay đổi phong cách và bộc lộ cá tính của mình nhiều hơn. Chính vì thế, cô mạnh dạn thử sức với những bộ trang phục có kiểu dáng khác biệt hơn.

"Theo tôi, tùy vào tính chất của từng chương trình, sự kiện để mình có cách ăn mặc phù hợp. Nếu đó sự kiện trang trọng, cần sự lịch thiệp tôi lựa chọn trang phục nền nã, dịu dàng nhưng đối với những sự kiện giải trí hay thời trang thì mình cần phải phá cách một chút để phù hợp với không khí ở đó", Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ.

Vẻ ngoài khác lạ của Hoa hậu Việt Nam sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 2.

Hà Trúc Linh nhấn mạnh tùy vào tính chất từng sự kiện cô sẽ lựa chọn phong cách phù hợp

Ảnh: FBNV/Minh Hy

Bên cạnh đó, Hà Trúc Linh cũng thừa nhận lúc đầu diện bộ trang phục có phần gợi cảm, gai góc này thì cô cũng đoán trước được phản ứng của nhiều người dành cho mình. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2004 mong muốn hình ảnh của mình được đa dạng, mới mẻ thay vì chỉ đóng khung trong một khuôn mẫu. Ngoài ra, cô nhấn mạnh con người không ai là hoàn hảo và cô cũng có khuyết điểm. Vì thế, khi diện bất kỳ thiết kế nào cô cũng cố gắng tôn lên những điểm nổi bật trên cơ thể để khỏa lấp những điểm yếu.

Vẻ ngoài khác lạ của Hoa hậu Việt Nam sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 3.

Hà Trúc Linh vẫn duy trì việc học đại học

Ảnh: Minh Hy

Nói thêm về sự thay đổi sau 3 tháng đăng quang, Hà Trúc Linh cho biết bản thân ngày càng ý thức về trách nhiệm của mình trên cương vị hoa hậu. Vì thế, cô tích cực tham gia các dự án thiện nguyện, hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp đến với mọi người.

Người đẹp 10X bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc vì được đăng quang vào thời điểm đất nước có nhiều đại lễ lớn nhưng tôi cũng không khỏi xót xa khi những ngày qua người dân miền Bắc phải hứng chịu nhiều hậu quả do thiên tai gây ra. Thế nên, sau khi tham dự chương trình này, tôi và ê-kíp có thể di chuyển đi Hà Nội và Thái Nguyên để chuẩn bị một số công tác giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão".

Hiện tại, Hà Trúc Linh vẫn duy trì việc học đại học song song với việc thực hiện nhiệm vụ của một hoa hậu. Tuy đã đăng quang một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia nhưng Hà Trúc Linh giữ hình ảnh giản dị, hòa đồng. Theo người đẹp 21 tuổi, thầy cô và bạn bè đều nhận xét tính cách của cô không thay đổi quá nhiều hay tạo cảm giác xa cách với mọi người xung quanh.

Hà Trúc Linh sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk (Phú Yên cũ), cô sở hữu chiều cao 1,72m, vóc dáng cân đối và gương mặt sáng sân khấu. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2024, cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Trường đại học Tài chính Marketing 2023.

Xem thêm bình luận