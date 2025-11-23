Rộ tin Mỹ sắp tiến hành giai đoạn mới của chiến dịch ở Venezuela

Biểu tình tại Trinidad và Tobago hôm 21.11 phản đối căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela ẢNH: REUTERSD

Hãng Reuters ngày 23.11 dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh tiết lộ rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp triển khai một giai đoạn mới của chiến dịch liên quan Venezuela trong vài ngày tới.

Chưa rõ thời điểm cũng, quy mô của giai đoạn mới, cũng như liệu ông Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai hay chưa. Thông tin về khả năng Mỹ hành động đã xuất hiện dày đặc trong vài tuần gần đây, khi quân đội Mỹ điều lực lượng tới vùng Caribe giữa lúc quan hệ với Venezuela xấu đi.

Các quan chức trên cho biết hoạt động bí mật nhiều khả năng sẽ là bước đầu tiên trong hành động mới nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Lầu Năm Góc chuyển các câu hỏi sang Nhà Trắng khi được đề nghị đưa ra bình luận, còn Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ hôm 22.11 nói rằng họ không loại trừ bất cứ khả năng nào liên quan Venezuela.

"Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng mọi yếu tố trong sức mạnh của Mỹ để ngăn ma túy tràn vào nước chúng tôi và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý", quan chức này cho biết.

Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự tại vùng Caribe suốt nhiều tháng qua và ông Trump đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch bí mật ở Venezuela.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm thứ 21.11 cảnh báo các hãng hàng không lớn về một "tình huống có thể nguy hiểm" khi bay qua Venezuela và kêu gọi họ thận trọng.

Các quan chức cho biết Mỹ dự định vào ngày 24.11 sẽ liệt băng nhóm Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài vì vai trò bị cáo buộc của nhóm này trong việc đưa ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Chính quyền ông Trump cáo buộc ông Maduro đứng đầu Cartel de los Soles, điều mà ông Maduro phủ nhận.

Cho đến nay, lực lượng Mỹ trong khu vực vẫn tập trung vào các chiến dịch chống ma túy, dù hỏa lực được triển khai mạnh hơn rất nhiều so với mức cần thiết cho nhiệm vụ này. Từ tháng 9, binh sĩ Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công chủ yếu diễn ra tại vùng Caribe, dù các tàu tại Thái Bình Dương cũng bị nhắm mục tiêu.

Trước khi có thông tin Mỹ cân nhắc giai đoạn mới của chiến dịch, Tổng thống Maduro ngày 29.9 tuyên bố ông sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu "bị Mỹ tấn công".

Trong diễn biến liên quan, AFP ngày 23.11 đưa tin 6 hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đến Venezuela, sau cảnh báo của FAA.

Chủ tịch Hiệp hội các Hãng hàng không Venezuela (ALAV) Marisela de Loaiza cho biết các hãng Iberia của Tây Ban Nha, TAP của Bồ Đào Nha, LATAM của Chile, Avianca của Colombia, GOL của Brazil và Caribbean của Trinidad và Tobago đã tạm dừng các chuyến bay đến nước này.

Bà không nêu rõ thời gian các lệnh tạm dừng bay sẽ kéo dài bao lâu.

Các hãng hàng không Copa Airlines của Panama, Air Europa và PlusUltra của Tây Ban Nha, Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ, cùng LASER của Venezuela hiện vẫn tiếp tục khai thác các chuyến bay đến Venezuela.