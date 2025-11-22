Mỹ cảnh báo nguy cơ khi bay qua Venezuela giữa căng thẳng quân sự

FAA ngày 21.11 cho hay các mối đe dọa có thể gây ra rủi ro cho máy bay của Mỹ ở mọi độ cao trong bối cảnh "tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng ở Venezuela hoặc xung quanh".

Một tàu tuần duyên của hải quân Venezuela hoạt động ngoài khơi bờ biển Caribbean ngày 11.9.2025 ẢNH: REUTERS

Dù các chuyến bay thương mại và chở hàng trực tiếp giữa Mỹ và Venezuela đã bị đình chỉ từ năm 2019, một số hãng Mỹ vẫn bay qua khu vực này trên các tuyến đến Nam Mỹ.

FAA lưu ý từ tháng 9, tình trạng nhiễu tín hiệu GPS tại Venezuela tăng mạnh, đôi khi kéo dài trong suốt chuyến bay, cùng với nhiều dấu hiệu cho thấy Caracas đang tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự.

FAA cho biết: "Venezuela đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự và chỉ đạo huy động hàng nghìn quân nhân và lực lượng dự bị".

Quân đội Venezuela sở hữu máy bay chiến đấu hiện đại và hệ thống vũ khí có khả năng đạt độ cao của máy bay dân dụng, gây ra nguy cơ tiềm ẩn. Ở tầm thấp, các hệ thống phòng không và pháo phòng không cũng có thể đe dọa hoạt động hàng không.

Vì sao Mỹ cải tạo căn cứ, tập trung binh lực gần Venezuela?

Tuy nhiên, FAA cho biết Venezuela chưa từng tuyên bố có ý định nhắm vào hàng không dân sự. FAA cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi môi trường rủi ro đối với hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ trong khu vực.

Cảnh báo trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribbean, triển khai tàu sân bay chủ lực, ít nhất 8 tàu chiến và máy bay F-35.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở ma túy ở vùng Caribbean và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích đây là những vụ giết người ngoài pháp luật, còn một số đồng minh Mỹ lo ngại Washington có thể vi phạm luật quốc tế.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần cáo buộc việc tăng cường quân sự của Mỹ là nhằm lật đổ ông khỏi quyền lực.