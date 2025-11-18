Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Mỹ đề cập đối thoại với Venezuela

Vi Trân
Vi Trân
18/11/2025 05:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (17.11) bất ngờ cho biết có thể mở đối thoại với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. "Chúng ta sẽ chờ xem diễn biến thế nào. Họ muốn đối thoại", Reuters dẫn lời ông Trump.

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều tuần Mỹ tăng cường lực lượng tại vùng biển Caribbean ngoài khơi Venezuela. Từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch chống ma túy ngoài khơi Venezuela và đông Thái Bình Dương. Venezuela cho rằng chiến dịch chỉ là cái cớ nhằm che đậy hành động nhắm vào ông Maduro. Trước đó, truyền thông phương Tây loan tin các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã có nhiều cuộc họp để thảo luận phương án quân sự tại Venezuela. Ông Trump vào tuần trước nói đã gần như có quyết định về Venezuela nhưng không giải thích chi tiết.

Ông Trump đến sát quyết định về Venezuela, Mỹ diệt thêm một 'thuyền buôn ma túy'

Venezuela chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump. Hôm 16.11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo sẽ liệt tổ chức Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài vào ngày 24.11. Mỹ cho rằng ông Maduro đứng đầu Cartel de los Soles, tổ chức bị cáo buộc đưa ma túy vào Mỹ. Chính quyền Tổng thống Venezuela đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc này. Trong thông báo, ông Rubio tuyên bố "Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có sẵn để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và ngăn chặn tài trợ và nguồn lực cho khủng bố ma túy". Khi được hỏi liệu thông báo của ông Rubio có đồng nghĩa Mỹ có thể tấn công mục tiêu liên quan ông Maduro tại Venezuela, ông Trump nói về pháp lý thì Washington được phép nhưng chủ nhân Nhà Trắng lưu ý thêm: "Chúng tôi chưa nói chúng tôi sẽ làm điều đó".

Tổng thống Trump mở đối thọai với Venezuela giữa căng thẳng gia tăng - Ảnh 1.

Tổng thống Trump trả lời báo chí tại sân bay ở bang Florida (Mỹ) tối 16.11

Ảnh: Reuters

Những động thái trên diễn ra giữa lúc Mỹ đã triển khai tàu sân bay và lực lượng lớn ở vùng biển ngoài khơi Venezuela. Tàu sân bay USS Gerald R.Ford với khoảng 5.000 quân nhân và hàng chục máy bay chiến đấu cùng nhóm tàu chiến hộ tống đã hiện diện tại Caribbean, bổ sung vào lực lượng gồm gần chục tàu chiến và nhiều tiêm kích tàng hình F-35 đã được triển khai trước đó. Bộ Chiến tranh Mỹ hôm 16.11 xác nhận đã thực hiện thêm một cuộc tấn công tàu bị cáo buộc chở ma túy ở đông Thái Bình Dương, làm 3 người thiệt mạng. Từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành 21 cuộc tấn công tại đông Thái Bình Dương và Caribbean, khiến tổng cộng hơn 80 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công gây tranh cãi về pháp lý nhưng Nhà Trắng khẳng định có thẩm quyền để làm điều đó. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đưa ra ý kiến pháp lý để bảo vệ việc tấn công và tuyên bố quân nhân thực hiện những chiến dịch này được miễn trừ truy tố. 

Donald Trump Marco Rubio Thái Bình Dương Bộ tư pháp Mỹ Venezuela Nhà Trắng
