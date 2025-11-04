Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời, thọ 84 tuổi

Khánh An
Khánh An
04/11/2025 20:39 GMT+7

Cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney, một trong những phó tổng thống quyền lực nhất trong lịch sử Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 84.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời, thọ 84 tuổi - Ảnh 1.

Ông Dick Cheney tham dự lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống George W. Bush tại thành phố Dallas (Texas) vào năm 2013

ẢNH: AP

Hãng Reuters tối 4.11 dẫn thông tin từ gia đình của cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney cho hay ông vừa qua đời vào ngày 3.11 vì biến chứng viêm phổi và các bệnh tim mạch, thọ 84 tuổi.

Ông Cheney là người đóng vai trò chủ chốt trong cuộc tấn công Iraq của Mỹ vào năm 2003, được các nhà sử học đánh giá là một trong những phó tổng thống quyền lực nhất trong lịch sử Mỹ.

Từng là nghị sĩ bang Wyoming và bộ trưởng quốc phòng, chính trị gia đảng Cộng hòa này vốn đã là một nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Washington khi thống đốc bang Texas lúc đó là ông George W. Bush chọn ông làm ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2000 mà ông Bush giành chiến thắng.

Trong thời gian giữ chức phó tổng thống từ năm 2001 đến 2009, ông Cheney kiên quyết thúc đẩy việc mở rộng quyền lực của tổng thống, cho rằng quyền lực này đã bị xói mòn kể từ sau vụ bê bối Watergate khiến cấp trên cũ của ông là cựu Tổng thống Richard Nixon phải từ chức.

Ông cũng tăng cường vai trò của văn phòng phó tổng thống bằng cách xây dựng một đội ngũ an ninh quốc gia, lực lượng này nhiều khi hoạt động như một trung tâm quyền lực độc lập trong chính quyền.

Ông Cheney là người ủng hộ mạnh mẽ việc tấn công Iraq năm 2003 nhằm lật đổ chính quyền Saddam Hussein, và là một trong những quan chức lên tiếng gay gắt nhất trong chính quyền Bush, cảnh báo về mối nguy từ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Iraq bị cáo buộc sở hữu. Tuy nhiên, không có loại vũ khí nào như thế được tìm thấy.

Ông từng bất đồng với nhiều trợ lý cấp cao của ông Bush, trong đó có các cựu Ngoại trưởng Colin Powell và Condoleezza Rice, đồng thời bảo vệ các biện pháp thẩm vấn "tăng cường" đối với nghi phạm khủng bố, bao gồm dìm nước và gây mất ngủ.

Các bên khác, trong đó có Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ và báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về chống khủng bố và nhân quyền, gọi những biện pháp này là "tra tấn".

Con gái ông, bà Liz Cheney, cũng trở thành một nghị sĩ Cộng hòa có ảnh hưởng, từng phục vụ tại Hạ viện Mỹ nhưng mất ghế sau khi phản đối Tổng thống Donald Trump và bỏ phiếu luận tội ông, sau vụ những người ủng hộ ông Trump gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6.1.2021.

Cha bà, người đồng quan điểm với con gái, cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Cheney gặp vấn đề tim mạch trong phần lớn cuộc đời, bị cơn đau tim đầu tiên ở tuổi 37 và được ghép tim vào năm 2012.

(TNTS) Báo chí Mỹ tuần qua đưa tin cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney đã ký một hợp đồng xuất bản trị giá 2 triệu USD để viết một cuốn hồi ký về cuộc đời chính trị của mình.

Dick Cheney cựu phó tổng thống mỹ George W. Bush Richard Nixon Saddam Hussein Iraq
Xem thêm bình luận