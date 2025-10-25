Bà Kamala Harris hé lộ sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ

"Tôi chưa dừng lại đâu", cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trả lời phỏng vấn truyền thông Anh ngày 25.10, cho biết bà vẫn "có khả năng" trở thành tổng thống trong tương lai, tuyên bố rõ ràng nhất về việc bà đang cân nhắc tái chạy đua vào Nhà Trắng, theo NBC News.

"Tôi đã dành cả sự nghiệp để sống như một người phục vụ và điều đó nằm trong xương tủy của tôi", bà Harris nói.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại một sự kiện ở Los Angeles hôm 29.9 ẢNH: AFP

Ông Joe Biden và bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 trước cặp đôi lãnh đạo khi đó là Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, ông Biden rút lui giữa chừng và bà Harris thay thế nhưng cuối cùng thất bại trước ông Trump.

Trong cuốn hồi ký về chiến dịch năm ngoái có tựa đề "107 ngày" (số ngày từ khi bà Harris gia nhập đường đua đến khi bầu cử), cựu phó tổng thống gợi ý rằng bà sẽ không tranh cử chức vụ cấp cao trong tương lai gần vì việc thay đổi hệ thống từ bên trong là không thể.

"Tôi sẽ không ngồi tại D.C trong sự trang trọng của một chức vụ nghi lễ nữa. Tôi sẽ ở gần người dân, tại các thị trấn và cộng đồng, nơi tôi có thể lắng nghe ý kiến của họ về cách chúng ta tái xây dựng lòng tin, sự cảm thông và một chính quyền xứng đáng với những lý tưởng của đất nước", bà Harris viết.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, bà nói rằng những đứa cháu gái nhỏ của bà "chắc chắn sẽ được chứng kiến một nữ tổng thống trong đời chúng". Khi được hỏi liệu người đó có thể là bà, bà Harris trả lời "có thể".

Về các cuộc khảo sát cho thấy bà là ứng viên yếu thế trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, bà Harris bình luận: "Có rất nhiều kiểu khảo sát sẽ cho bạn biết nhiều điều. Tôi không bao giờ để ý các khảo sát. Nếu tôi nghe theo khảo sát, tôi chắc chắn đã không ngồi ở đây".

Mặt khác, cựu Phó tổng thống Mỹ cũng chỉ trích Tổng thống Trump và cho rằng những dự báo của bà về tác động của chính quyền đương nhiệm đã trở thành sự thật.

Hồi tháng 7, bà Kamala Harris bác bỏ khả năng tranh cử chức thống đốc bang California vào năm 2026. Nữ chính trị gia cho hay bà đã suy nghĩ nghiêm túc về việc đó nhưng sau khi suy xét kỹ, bà quyết định sẽ không tranh cử. "Từ giờ, sự lãnh đạo và việc phục vụ công chúng của tôi sẽ không phải trong chức vụ được bầu cử", bà Harris nói vào thời điểm đó.