Ông Trump tước đặc quyền an ninh của bà Harris, bà Clinton

Động thái của ông Trump đồng nghĩa bà Harris và bà Clinton sẽ không được tiếp cận thông tin mật. Ông Trump đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 và bà Harris vào năm ngoái.

Cựu Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton (sau) tại lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hôm 20.1 ẢNH: AFP

"Tôi đã xác định rằng việc những cá nhân sau đây tiếp cận thông tin mật không còn phù hợp với lợi ích quốc gia nữa", ông Trump nói trong một bản ghi nhớ vào cuối ngày 21.3, nêu tên cựu Phó tổng thống Harris cùng cựu Ngoại trưởng Clinton và cựu Ngoại trưởng Antony Blinken, theo Reuters.

Trước đó, ông Trump cũng đã thu hồi giấy phép an ninh của một loạt chính trị gia thuộc đảng Dân chủ và cả đảng Cộng hòa nhưng chống lại ông. Những người này gồm cựu Tổng thống Joe Biden, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, cựu hạ nghị sĩ Cộng hòa Liz Cheney và cựu thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Fiona Hill, chuyên gia về Nga phục vụ trong chính quyền nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Mặc dù việc thu hồi này có thể chưa tác động ngay lập tức nhưng đây là một dấu hiệu khác cho thấy sự chia rẽ chính trị ngày càng gia tăng ở Washington khi ông Trump tìm cách trả đũa những người mà ông coi như kẻ thù.

Bản ghi nhớ được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump đến khu nghỉ dưỡng golf của ông ở thành phố Bedminster (bang New Jersey) để nghỉ cuối tuần.

Luật sư an ninh quốc gia Mark Zaid, người đại diện cho những người tố cáo, và cựu nghị sĩ Cộng hòa Adam Kinzinger, người thường xuyên chỉ trích ông Trump, nằm trong số nhiều người khác bị thu hồi giấy phép an ninh.

Các cựu tổng thống Mỹ theo truyền thống vẫn được cung cấp các báo cáo tình báo để họ có thể tư vấn cho các tổng thống đương nhiệm về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Năm 2021, sau khi nhậm chức, ông Biden cũng thu hồi giấy phép an ninh của ông Trump.