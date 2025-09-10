Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bà Harris chỉ trích quyết định tái tranh cử của ông Biden

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/09/2025 21:27 GMT+7

Trong cuốn hồi ký sắp xuất bản, cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng cựu Tổng thống Joe Biden đã quyết định tái tranh cử theo ‘cái tôi cá nhân’.

Đài CNN ngày 10.9 đưa tin về nội dung cuốn hồi ký của bà Harris sắp được công bố, trong đó đề cập giai đoạn tranh cử gấp rút của bà hồi năm ngoái, sau khi cựu Tổng thống Biden rút lui trong cuộc đua với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong trích đoạn đầu tiên trong cuốn sách “107 Ngày” của bà Harris, vị cựu phó tổng thống Mỹ nêu rằng rủi ro thất bại khi ông Biden quyết định tái tranh cử là quá cao.

Bà Harris chỉ trích quyết định tái tranh cử của ông Biden - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại buổi vận động hồi tháng 8.2024

ẢNH: AP

"Đây là sự vẻ vang, hay là sự liều lĩnh. Nhìn lại, tôi nghĩ đó là sự liều lĩnh", bà nêu trong cuốn sách, đề cập việc bà đã để ông Biden tự quyết định có tranh cử hay không.

“Đó là quyết định của Joe và Jill (ông Biden và phu nhân Jill Biden). Đây không phải là một lựa chọn nên được giao phó cho cái tôi hay tham vọng của một cá nhân. Nó đáng lẽ phải là một quyết định lớn hơn một cá nhân”, bà Harris viết.

Bà Harris cũng nêu rằng một phần vấn đề là đội ngũ của ông Biden đã không giúp đỡ bà, và điều đó đã gây tổn hại cho chính ông Biden và đất nước.

“Khi các cuộc thăm dò cho thấy tôi đang ngày càng nhận được ủng hộ, những người xung quanh ông ấy (Biden) không thích điều đó. Không ai trong số họ hiểu rằng nếu tôi làm tốt, ông ấy cũng sẽ làm tốt. Với những lo ngại về tuổi tác của ông ấy, thành công của tôi với tư cách là phó tổng thống là vô cùng quan trọng. Điều đó sẽ là minh chứng cho sự sáng suốt của ông ấy khi chọn tôi và là lời trấn an rằng nếu có chuyện gì xảy ra, đất nước vẫn nằm trong tay những người tốt”, bà nêu rõ, theo The Atlantic ngày 10.9.

Dù vậy, cựu phó tướng của ông Joe Biden cũng khẳng định ông Biden là người thông minh, có bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc. Tuy nhiên, tuổi tác là một trở ngại không nhỏ. Việc ông Biden có màn thể hiện thất vọng trong phiên tranh luận với ông Trump năm ngoái cũng một phần đến từ lịch trình dày đặt, khi trước đó bay đến châu Âu, rồi bay về Mỹ dự một sự kiện gây quỹ, bà Harris đề cập.

Đại diện của ông Joe Biden chưa bình luận về nội dung trích đoạn nói trên.

Theo CNN, nhiều người bên đảng Dân chủ cho rằng bà Harris đã không cương quyết trong việc thúc giục ông Biden rút lui sớm hơn. Song, bà cũng nêu trong hồi ký, rằng tại Nhà Trắng, vai trò của bà với tư cách phó tổng thống là vị trí tồi tệ nhất để đề nghị cấp trên của mình là ông Biden rút lui.

"Ông ấy sẽ coi đó là tham vọng cá nhân, là sự phản bội, ngay cả khi thông điệp duy nhất của tôi là đừng để người khác chiến thắng", bà Harris viết.

Tin liên quan

Tổng thống Trump rút quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ của bà Kamala Harris?

Tổng thống Trump rút quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ của bà Kamala Harris?

Truyền thông Mỹ ngày 29.8 đưa tin Tổng thống Donald Trump đã hủy những thủ tục bố trí đội Mật vụ bảo vệ cựu Phó tổng thống Kamala Harris.

Bà Harris đưa ra bình luận sốc về nền chính trị Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

harris biden tổng thống mỹ Tranh cử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận