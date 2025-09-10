Bà Harris chỉ trích quyết định tái tranh cử của ông Biden

Đài CNN ngày 10.9 đưa tin về nội dung cuốn hồi ký của bà Harris sắp được công bố, trong đó đề cập giai đoạn tranh cử gấp rút của bà hồi năm ngoái, sau khi cựu Tổng thống Biden rút lui trong cuộc đua với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong trích đoạn đầu tiên trong cuốn sách “107 Ngày” của bà Harris, vị cựu phó tổng thống Mỹ nêu rằng rủi ro thất bại khi ông Biden quyết định tái tranh cử là quá cao.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại buổi vận động hồi tháng 8.2024 ẢNH: AP

"Đây là sự vẻ vang, hay là sự liều lĩnh. Nhìn lại, tôi nghĩ đó là sự liều lĩnh", bà nêu trong cuốn sách, đề cập việc bà đã để ông Biden tự quyết định có tranh cử hay không.

“Đó là quyết định của Joe và Jill (ông Biden và phu nhân Jill Biden). Đây không phải là một lựa chọn nên được giao phó cho cái tôi hay tham vọng của một cá nhân. Nó đáng lẽ phải là một quyết định lớn hơn một cá nhân”, bà Harris viết.

Bà Harris cũng nêu rằng một phần vấn đề là đội ngũ của ông Biden đã không giúp đỡ bà, và điều đó đã gây tổn hại cho chính ông Biden và đất nước.

“Khi các cuộc thăm dò cho thấy tôi đang ngày càng nhận được ủng hộ, những người xung quanh ông ấy (Biden) không thích điều đó. Không ai trong số họ hiểu rằng nếu tôi làm tốt, ông ấy cũng sẽ làm tốt. Với những lo ngại về tuổi tác của ông ấy, thành công của tôi với tư cách là phó tổng thống là vô cùng quan trọng. Điều đó sẽ là minh chứng cho sự sáng suốt của ông ấy khi chọn tôi và là lời trấn an rằng nếu có chuyện gì xảy ra, đất nước vẫn nằm trong tay những người tốt”, bà nêu rõ, theo The Atlantic ngày 10.9.

Dù vậy, cựu phó tướng của ông Joe Biden cũng khẳng định ông Biden là người thông minh, có bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc. Tuy nhiên, tuổi tác là một trở ngại không nhỏ. Việc ông Biden có màn thể hiện thất vọng trong phiên tranh luận với ông Trump năm ngoái cũng một phần đến từ lịch trình dày đặt, khi trước đó bay đến châu Âu, rồi bay về Mỹ dự một sự kiện gây quỹ, bà Harris đề cập.

Đại diện của ông Joe Biden chưa bình luận về nội dung trích đoạn nói trên.

Theo CNN, nhiều người bên đảng Dân chủ cho rằng bà Harris đã không cương quyết trong việc thúc giục ông Biden rút lui sớm hơn. Song, bà cũng nêu trong hồi ký, rằng tại Nhà Trắng, vai trò của bà với tư cách phó tổng thống là vị trí tồi tệ nhất để đề nghị cấp trên của mình là ông Biden rút lui.

"Ông ấy sẽ coi đó là tham vọng cá nhân, là sự phản bội, ngay cả khi thông điệp duy nhất của tôi là đừng để người khác chiến thắng", bà Harris viết.